I morsi fatale dei serpenti causano 100.000 decessi all’anno in tutto il mondo, specialmente in Africa e Asia. Le tossine nel loro veleno possono paralizzare il corpo e portare a una morte lenta e dolorosa. Non esiste ancora un antidoto universale per neutralizzare il veleno di tutti i serpenti a causa delle mutevoli variazioni molecolari nel loro veleno.

Un gruppo di ricercatori ha identificato una proteina comune nei veleni di vari serpenti chiamata tossina a tre dita (3FTx) e ha sviluppato un anticorpo chiamato

che può legarsi a questa proteina. Questo anticorpo ha dimostrato di proteggere i topi da tossine di serpente diverse, evitando la morte e la paralisi.

Anche se questa scoperta è promettente, non è efficace contro tutte le specie di serpenti velenosi, come le vipere. I ricercatori stanno quindi lavorando per trovare anticorpi più ampi che possano essere utilizzati come un antidoto universale contro i morsi di serpente.