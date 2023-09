Il famoso YouTuber Jesse Michels ha intervistato David Grusch, un ex ufficiale di intelligence, che ha parlato delle sue affermazioni sulle navicelle di tecnologia non umana e ha rivelato ulteriori informazioni. Grusch è uno dei tre informatori che hanno testimoniato nelle storiche udienze sugli UFO al Congresso del 26 luglio 2023.

Intervista shock: USA nascondo prove esistenza Alieni UFO

Durante l’intervista, ha svelato che il governo statunitense ha nascosto prove di UFO e intelligenza extraterrestre. Ha condiviso queste informazioni con i comitati di intelligence e l’Ispettore Generale, suggerendo di discuterne in un contesto riservato. Grusch ha il sostegno di molte persone di alto livello che credono nella sua autenticità, tra cui Karl E. Nell, un colonnello in pensione dell’esercito e dirigente nel settore aerospaziale. Nell ha elogiato l’integrità e la credibilità di Grusch nel suo ruolo di collegamento dell’esercito per il Gruppo di Lavoro sugli UFO / UAP.

Nell’intervista, Grusch ha affrontato diverse tematiche riguardanti gli UFO. Ha discusso delle severe punizioni per i leak di informazioni riservate sugli UFO, dell’esistenza di piloti non umani che operano gli UFO e delle ragioni iniziali per nascondere queste informazioni, come la paura di instabilità sociale e il rischio di nazioni nemiche come la Russia.

Gli alieni ci stanno osservando

Grusch ha anche sottolineato la connessione tra il Progetto Manhattan e le leggi sul segreto sugli UFO, e ha accennato all’esistenza di un progetto classificato separato dal Project Blue Book. Ha menzionato che la tecnologia degli extraterrestri potrebbe essere molto avanzata, ma sviluppata in modo diverso rispetto agli esseri umani, con un particolare interesse per la tecnologia nucleare. Ha suggerito che i militari statunitensi abbiano creato un ambiente per attrarre gli UFO e studiarli. Grusch ha parlato dell’ipotesi dello “Zoo Galattico” secondo cui gli alieni ci stanno osservando, il che potrebbe spiegare la loro natura.

Gli alieni non vogliono influenzare la nostra società?

David Fravor, un testimone UFO, ha riferito al Congresso di un incontro in cui lui e il suo team sono stati informati dell’avvistamento di UFO che scendevano rapidamente da elevate altitudini, planavano e poi risalivano. La discussione si concentra sul fatto che questi UFO potrebbero essere interessati a studiare l’attività umana e sull’ipotesi dello zoo, secondo la quale gli extraterrestri evitano il contatto con noi per non interferire nella nostra evoluzione. Josh Hrala suggerisce che, se esistono gli extraterrestri, potrebbero semplicemente voler osservarci da lontano senza influenzare la nostra società.

Schianto UFO volontario?

Secondo l’astrofilo Jacques Vallee, gli UFO non si schiantano accidentalmente, ma lo fanno intenzionalmente per mettere alla prova lo sviluppo dell’umanità in relazione alla loro tecnologia. Vallee sostiene che la maggior parte degli incidenti UFO non è mai stata investigata adeguatamente e che molti testimoni non sono affidabili.

Gli Alieni non vogliono interagire con gli umani?

Gli UFO e i materiali di cui sono fatti non seguono le normali leggi scientifiche e ingegneristiche, il che potrebbe essere dovuto al fatto che ci confondono intenzionalmente. Vallee afferma che gli UFO non vogliono interagire direttamente con noi, ma vogliono creare un’atmosfera misteriosa per osservare la nostra reazione e influenzare il nostro futuro.

Grusch ha discusso delle possibili origini degli oggetti volanti non identificati, suggerendo che potrebbero essere i nostri discendenti futuri. Ha anche affermato che i sistemi sensoriali militari li rilevano più frequentemente grazie alla tecnologia avanzata. L’autismo di Grusch sembra influenzare la sua prospettiva sul tema.

UFO Alieni e la Legge sull’Autorizzazione alla Difesa Nazionale del 2023

Inoltre, l’esperienza di Grusch come veterano e il suo coinvolgimento nella stesura della Legge sull’Autorizzazione alla Difesa Nazionale del 2023, che include disposizioni per segnalare gli oggetti volanti non identificati, sono stati considerati rilevanti per le sue idee.

D’altra parte, la Legge sull’Autorizzazione alla Difesa degli Stati Uniti del 2024 prevede che qualsiasi tecnologia degli UFO / UAP scoperta sarà divulgata al pubblico attraverso un piano di “Campagna di Divulgazione Controllata” che sarà presentato al presidente Biden entro la fine dell’anno.

La video intervista è in inglese ma si possono attivare i sottotitoli in italiano: