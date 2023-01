I segreti governativi e militari possono variare da terrificanti a divertenti a decisamente assurdi, ma la maggior parte sono a dir poco intriganti. Da un progetto segreto dell’aeronautica americana per costruire un disco volante supersonico a un ormai famoso programma di ricerca dell’era della seconda guerra mondiale che ha prodotto le prime bombe atomiche, a un piano per addestrare gatti domestici a spiare l’Unione Sovietica, ecco 24 militari declassificati e segreti della CIA.

Progetto 1794

I progetti declassificati mostrano i tentativi dell’aeronautica americana di costruire un disco volante in grado sia di librarsi che di diventare supersonico.

Alla fine del 2012, l’aeronautica americana ha declassificato una serie di documenti, tra cui registrazioni di un programma segreto per costruire un aereo simile a un disco volante progettato per abbattere i bombardieri sovietici. L’ambizioso programma, chiamato Progetto 1794, fu avviato negli anni ’50 e un team di ingegneri fu incaricato di costruire un veicolo a forma di disco in grado di viaggiare a velocità supersoniche ad alta quota.

I documenti declassificati rivelano piani per l’aereo per raggiungere una velocità massima di Mach 4 (quattro volte la velocità del suono) e raggiungere un’altitudine di 100 mila piedi (30480 metri). Il costo stimato del progetto era di oltre $ 3 milioni, che in dollari di oggi sarebbero più di $ 26 milioni.

Il progetto 1794 fu annullato nel dicembre 1961 dopo che i test suggerirono che il design del disco volante era aerodinamicamente instabile e probabilmente sarebbe stato incontrollabile alle alte velocità (per non parlare delle velocità supersoniche ).

Progetto Iceworm

Negli anni ’60, l’esercito degli Stati Uniti ha lanciato un programma segreto per costruire siti mobili di lancio di missili nucleari sotto la calotta glaciale della Groenlandia. L’operazione aveva il nome in codice “Project Iceworm“, ma operava nell’ambito di un progetto di ricerca di copertura chiamato “Camp Century”.

Negli anni ’60, l’esercito degli Stati Uniti ha intrapreso una missione segreta per costruire una serie di siti mobili di lancio di missili nucleari sotto la calotta glaciale della Groenlandia. L’obiettivo era quello di ospitare missili a medio raggio abbastanza vicini da colpire obiettivi all’interno dell’Unione Sovietica.

Il programma aveva il nome in codice Project Iceworm, ma per testarne la fattibilità l’esercito lanciò nel 1960 un progetto di ricerca di copertura chiamato “Camp Century”. sala ricreativa, infermeria, laboratori, locali di rifornimento, un centro di comunicazione e una centrale nucleare.

La base, tenuta segreta al governo danese, ha operato per sette anni. Il programma fu cancellato nel 1966 dopo che lo spostamento del ghiaccio creò condizioni instabili. Oggi, i resti schiacciati del Progetto Iceworm sono sepolti sotto la neve artica.

Progetto MK-ULTRA

Durante la Guerra Fredda, la CIA ha avviato il Progetto MK-ULTRA, un programma di ricerca umano segreto e illegale per indagare su potenziali sistemi di controllo mentale. Gli operatori del programma hanno esaminato gli effetti dell’ipnosi, degli agenti biologici e delle droghe, come LSD e barbiturici, su soggetti umani. Alcuni storici suggeriscono che il programma è stato progettato per sviluppare un sistema di controllo mentale che potrebbe essere utilizzato per “programmare” il cervello di potenziali assassini.

Nel 1973, l’allora direttore della CIA Richard Helms ordinò la distruzione di tutti i documenti del progetto MK-ULTRA, ma diversi anni dopo fu avviata un’indagine formale sul programma. Il progetto è diventato la base per diversi film, come “The Manchurian Candidate” e “The Men Who Stare at Goats”.

Area 51

Una veduta aerea dell’Area 51 e del lago Groom in Nevada.

Quasi nessun altro sito ha raccolto tanta attenzione da parte dei teorici della cospirazione e degli appassionati di UFO quanto l’ Area 51 , un remoto tratto desertico vicino a Groom Lake in Nevada, a circa 83 miglia (134 chilometri) a nord-ovest di Las Vegas. L’intensa segretezza che circonda la base ha acceso l’immaginazione delle persone e l’Area 51 era comunemente collegata ad attività paranormali, comprese teorie pervasive che suggerivano che l’Area 51 nascondesse alieni e UFO.

Nel luglio 2013, documenti declassificati della CIA hanno riconosciuto per la prima volta l’esistenza dell’Area 51 e hanno confermato che il sito top secret è stato utilizzato per testare una varietà di aerei spia, incluso il noto aereo da ricognizione U-2.

Mentre l’Area 51, che opera come un distaccamento della Edwards Air Force Base nella vicina California, non è mai stata dichiarata una base segreta, le ricerche e le attività condotte lì erano alcuni dei segreti più gelosamente custoditi della nazione.

Progetto Grudge

Sebbene l’Area 51 non fosse una base top-secret progettata per studiare gli extraterrestri, l’aeronautica americana ha studiato l’esistenza degli UFO. Project Grudge era un programma di breve durata lanciato nel 1949 per studiare oggetti volanti non identificati. La missione seguì un programma precedente, noto come Project Sign, che pubblicò un rapporto all’inizio del 1949 affermando che mentre alcuni UFO sembravano essere aerei reali, non c’erano dati sufficienti per determinare le loro origini.

I critici di Project Grudge hanno affermato che il programma si proponeva esclusivamente di sfatare i rapporti sugli UFO e che sono state condotte pochissime ricerche effettive. Nel suo libro sull’argomento, Edward J. Ruppelt, capitano dell’aeronautica e direttore del Project Grudge, ha scritto: seguito da Project Grudge. Tutto veniva valutato sulla base del presupposto che gli UFO non potessero esistere. Non importa quello che vedete o sentite, non credeteci.”

Operazione Paperclip

Nel settembre 1946, il presidente Harry Truman autorizzò un programma chiamato Operazione Paperclip, che mirava ad attirare scienziati dalla Germania nazista negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale. I funzionari dell’Office of Strategic Services (il predecessore della CIA) reclutarono scienziati tedeschi in America per aiutare gli sforzi del paese nel dopoguerra, il che avrebbe anche assicurato che preziose conoscenze scientifiche non finissero nelle mani dell’Unione Sovietica o dell’Est diviso e Germania dell’Ovest.

La recluta più famosa dell’Operazione Paperclip fu lo scienziato missilistico Wernher von Braun , che avrebbe continuato a ideare le missioni lunari Apollo della NASA .

Operazione Northwood

Il rapporto teso tra gli Stati Uniti e Cuba durante la Guerra Fredda ha portato la Central Intelligence Agency (CIA) a escogitare una serie di piani bizzarri volti a abbattere il regime di Castro. Mentre l’obiettivo della maggior parte di queste operazioni segrete (come l’ operazione Mangusta ) era di assassinare lo stesso Fidel Castro, altri piani miravano a incitare una guerra a tutto campo tra Stati Uniti e Cuba, hanno detto gli esperti.

Nel 1998, il National Security Archive (NSA), un’organizzazione non governativa che pubblica informazioni rese disponibili tramite il Freedom of Information Act, ha pubblicato documenti declassificati relativi all’operazione Northwoods. Lo schema, ideato nel 1962 dai Joint Chiefs of Staff (membri in uniforme del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che consigliano il presidente e altri), prevedeva di commettere atti di violenza contro civili statunitensi e cubani e quindi incolpare di tali atti il ​​​​governo cubano, secondo i documenti della NSA. Questi atti, che includevano falsi attacchi terroristici nelle città degli Stati Uniti, il dirottamento di aerei e l’affondamento di barche piene di emigrati cubani in rotta verso gli Stati Uniti, sarebbero poi stati usati per giustificare una guerra con Cuba, secondo i documenti .

L’amministrazione Kennedy ha riconosciuto la follia dell’operazione Northwoods e l’ha respinta, secondo le notizie.

Progetto Manhattan

Uno dei programmi di ricerca segreti più noti è il Progetto Manhattan, che alla fine produsse le prime bombe atomiche al mondo. Il progetto è iniziato nel 1939 ed è stato avvolto nel segreto mentre i fisici studiavano la potenza potenziale delle armi atomiche. Dal 1942 al 1946, il maggiore generale Leslie Groves del Corpo degli ingegneri dell’esercito degli Stati Uniti guidò il progetto Manhattan.

La prima bomba nucleare fu fatta esplodere alle 5:30 del mattino del 16 luglio 1945, durante il cosiddetto Trinity test presso la base aerea di Alamogordo, 120 miglia (193 km) a sud di Albuquerque, NM. L’esplosione creò un fungo atomico che si estendeva per 40.

000 piedi (12.200 m) e la potenza esplosiva della bomba era equivalente a più di 15.000 tonnellate di tritolo.

Un mese dopo il test Trinity, due bombe atomiche furono sganciate su Hiroshima e Nagasaki in Giappone nelle fasi calanti della seconda guerra mondiale. Ad oggi, i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki rimangono gli unici usi delle armi nucleari in guerra.

Operazione Gladio

Durante la Guerra Fredda, l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, o NATO, sviluppò un piano riservato per mantenere l’Europa “al sicuro” in caso di invasione sovietica. Il piano, noto come Operazione Gladio, prevedeva la formazione di eserciti segreti o organizzazioni “stay-behind” in molti paesi della NATO, tra cui Italia, Belgio e Francia, secondo documenti declassificati .

La missione degli eserciti segreti era semplice: prepararsi a una potenziale presa di potere comunista e guidare una resistenza armata nel caso si verificasse una tale presa di potere. In alcuni paesi, la “preparazione” all’invasione sovietica includeva lo spionaggio e l’accaparramento di munizioni.

E questi eserciti clandestini non erano solo tenuti segreti dall’Unione Sovietica. Funzionari governativi di alto rango nei paesi in cui operavano le forze militari a volte non erano a conoscenza dell’esistenza degli eserciti. Il primo ministro italiano dell’epoca, il defunto Giulio Andreotti, divulgò informazioni sull’esercito segreto italiano della Guerra Fredda (noto come Gladio) nel 1990, diventando il primo leader di un paese della NATO a riconoscere pubblicamente una di queste forze. I documenti declassificati relativi agli eserciti stay-behind della NATO sono accessibili tramite The Black Vault, un sito Web che rende disponibili al pubblico i documenti declassificati.

Il massacro di My Lai

Nel marzo 1968, i soldati americani uccisero centinaia di civili disarmati nella frazione sud vietnamita di My Lai, secondo i resoconti del massacro che descrivono strazianti uccisioni di almeno 300 donne, bambini e anziani.

Funzionari dell’esercito riuscirono a coprire il massacro per un anno prima che un giornalista investigativo dell’Associated Press (AP) portasse l’atrocità all’attenzione del popolo americano nel novembre 1969. Alla luce delle notizie, fu fatta un’inchiesta ufficiale sugli eventi a My Lai e si è conclusa nel marzo 1970. L’inchiesta ha portato ad accuse penali contro 14 ufficiali dell’esercito americano, tutti assolti tranne uno per i loro crimini. I documenti declassificati associati all’inchiesta sono disponibili presso la Library of Congress.

Sulla scia del massacro di My Lai, il Pentagono ha istituito una task force nota come Vietnam War Crimes Working Group, che ha indagato su incidenti simili agli omicidi di My Lai. Quel gruppo ha compilato più di 9.000 pagine di documenti che descrivono in dettaglio i crimini commessi dalle truppe statunitensi durante la guerra del Vietnam, molti dei quali sono stati declassificati negli anni ’90. Questi e altri documenti declassificati riguardanti i crimini della guerra del Vietnam possono essere consultati attraverso gli archivi nazionali .

Operazione Washtub

Gli eserciti segreti esistevano anche negli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Nel 2014, documenti declassificati dell’aeronautica americana e del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno rivelato un piano ideato nel 1950 per “un’operazione segreta di intelligence ed evasione e fuga in Alaska”.

Soprannominato “Operazione Washtub”, il piano prevedeva l’addestramento di comuni abitanti dell’Alaska nella codifica, decodifica e altre tecniche di spionaggio in modo che potessero spiare il nemico in caso di invasione sovietica dell’Alaska. Anche se una simile invasione non si è mai verificata, un totale di 89 “agenti” sono stati addestrati a questo scopo, secondo le notizie .

Oleg Penkovskij

Oleg Penkovsky era un ufficiale dell’intelligence militare sovietica di alto rango che ha lavorato come spia per gli Stati Uniti e la Gran Bretagna durante la Guerra Fredda. Meglio conosciuto per il suo ruolo nella crisi dei missili cubani del 1962, Penkovsky ha fornito al governo degli Stati Uniti preziosi dettagli sulle capacità dei missili sovietici che erano stati installati a Cuba.

La spia fu infine fiutata dai suoi colleghi ufficiali dell’intelligence sovietica, accusata di tradimento e giustiziata nel 1963. Tuttavia, ci sono alcune persone che credono che Penkovsky fosse solo un’esca che potrebbe aver trasmesso false informazioni sulle capacità delle armi sovietiche agli agenti dell’intelligence statunitense. Alcuni indicano documenti declassificati che delineano l’intelligence fornita da Penkovsky come prova che la lealtà della spia era davvero nei confronti dell’Unione Sovietica.

Acoustic Kitty

Soprannominato Acoustic Kitty, il programma prevedeva l’impianto di apparecchiature di spionaggio elettronico in gatti vivi e quindi l’addestramento a “intercettare” gli ignari rivali della Guerra Fredda.

Un rapporto del 1967 mostra che la CIA ha speso milioni di dollari nel tentativo di addestrare gatti domestici per spiare l’Unione Sovietica. Sì, avete letto bene. Soprannominato Acoustic Kitty, il programma prevedeva l’impianto di apparecchiature di spionaggio elettronico in gatti vivi e quindi l’addestramento a “intercettare” gli ignari rivali della Guerra Fredda.

Se non credi che questo ridicolo programma sia esistito, puoi leggere di più su di esso in questo memorandum pubblicato dal National Security Archive.

La bomba perduta della Groenlandia

Nel 1968, un bombardiere statunitense B-52 che trasportava quattro bombe all’idrogeno in una missione di routine (ma segreta) si schiantò vicino alla base aerea di Thule in Groenlandia. All’indomani dell’incidente, i funzionari americani e danesi hanno lanciato un progetto per ripulire i detriti radioattivi e raccogliere i pezzi sparsi delle bombe nucleari. Tuttavia, per anni dopo, le notizie dalla Danimarca e dagli Stati Uniti hanno messo in dubbio che tutte e quattro le bombe fossero state realmente localizzate.

Nel 2008, la BBC ha pubblicato un articolo basato su documenti declassificati riguardanti l’incidente di Thule, affermando che una delle quattro bombe all’idrogeno non è mai stata recuperata dal luogo dell’incidente. Questa affermazione di una rispettata pubblicazione ha portato il primo ministro danese a richiedere una nuova indagine sui documenti declassificati utilizzati per il rapporto della BBC. Tale indagine , condotta dallo studioso danese Svend Aage Christensen, ha rilevato che il rapporto della BBC non si basava su alcuna nuova informazione declassificata (attingeva da informazioni che erano state precedentemente declassificate) e che tutte e quattro le armi erano state, infatti, distrutte durante l’incidente nel 1968, secondo il National Security Archive .

Progetto Horizon

Prima che l’organizzazione spaziale civile NASA mettesse il primo astronauta sulla luna nel 1969, almeno due organizzazioni militari statunitensi elaborarono piani per stabilire avamposti militari lunari strategici. Nel 1959, l’esercito americano elaborò una proposta per una base “militare con equipaggio” sulla luna. Quella proposta, che è stata presentata dal capo della ricerca e sviluppo dell’esercito, è stata soprannominata Project Horizon e avrebbe “sviluppato e protetto il potenziale interesse degli Stati Uniti sulla luna”, secondo documenti declassificati .

Un altro programma , questo sviluppato dalla US Air Force, ha cercato di stabilire un “sistema di bombardamento terrestre su base lunare” che soddisfacesse requisiti militari specifici. Un altro studio dell’Air Force , questo presentato nel 1959, riguardava la detonazione di un’arma nucleare sulla luna. Lo studio è stato guidato da Leonard Reiffel, allora fisico presso l’Illinois Institute of Technology, e comprendeva anche contributi dell’astrofisico Carl Sagan. In un’intervista del 2010 con il New York Times , Reifell ha affermato che “l’intento principale [della detonazione nucleare] era quello di impressionare il mondo con l’abilità degli Stati Uniti”.

Mapimí Silent Zone

Un documento declassificato potrebbe aiutare a chiarire alcune leggende metropolitane in una delle trappole per turisti più bizzarre del Messico. La cosiddetta Mapimí Silent Zone è un piccolo tratto di deserto a Durango, in Messico, dove, secondo la leggenda locale, le onde radio non possono essere trasmesse. Spesso paragonato al Triangolo delle Bermuda, Mapimí è frequentato da turisti in cerca di un’avventura paranormale.

Ma la vera ragione per cui Mapimí è un luogo interessante non ha nulla a che fare con gli alieni o l’energia paranormale: ha a che fare con un grosso errore dell’aeronautica americana. Nel 1970, un razzo ATHENA V-123-D che trasportava due piccole fiale di cobalto 57 (un isotopo radioattivo che a volte viene utilizzato nelle bombe salate) si schiantò nel deserto di Durango. Il razzo sarebbe dovuto atterrare nel New Mexico, secondo documenti declassificati nel 2013. Le leggende locali potrebbero essere nate a seguito di questo flop dell’Air Force.

Volo Iran 655

Nel 1988, una nave da guerra statunitense nel Golfo Persico abbatté un aereo civile iraniano in rotta verso Dubai, uccidendo tutti i 290 passeggeri a bordo. Il personale della Marina ha erroneamente identificato l’aereo civile come un jet da combattimento iraniano prima di lanciare il missile che ha abbattuto il volo, secondo documenti declassificati.

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con l’Iran nel 1996 in cui hanno accettato di pagare 61,8 milioni di dollari per risarcire le famiglie delle vittime iraniane. Tuttavia, il governo degli Stati Uniti non ha mai rilasciato scuse. Il Pentagono ha condotto un’indagine ufficiale ora declassificata sull’incidente nel 1988 e non ha trovato da ridire sugli ufficiali della marina che hanno abbattuto il volo 655.

Tuttavia, sulla scia delle indagini del Dipartimento della Difesa, diversi giornalisti hanno evidenziato discrepanze tra il rapporto ufficiale e successivi resoconti di quanto accaduto. Ad esempio, inizialmente si diceva che il volo avesse deviato dalla sua rotta standard, ma in seguito si è scoperto che ciò era falso. Il rapporto afferma inoltre che la nave da guerra stava operando in acque internazionali al momento del lancio del missile, quando in realtà operava nelle acque territoriali iraniane.

Rapimento del Lunik

A volte, i documenti declassificati si leggono come una scena di un film di James Bond. È il caso di questo documento, intitolato “Il rapimento del Lunik”. Racconta la storia di una missione guidata dalla CIA per “prendere in prestito” un satellite lunare sovietico per una sola notte.

Il cosiddetto rapimento avvenne nei primi anni ’60, al culmine della corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Per chiarire che stavano vincendo questa gara, i sovietici lanciarono un’esibizione multinazionale del loro satellite Lunik, il primo veicolo spaziale a raggiungere le vicinanze della luna terrestre.

Una notte, gli agenti della CIA sotto copertura convinsero il camionista che trasportava il satellite di città in città a riposarsi in un hotel vicino e lasciare il satellite alle loro cure, rivelano i documenti. Hanno quindi “preso in prestito” l’orbiter sovietico, smontandolo e fotografandone i componenti prima di rimetterlo sul camion. Non c’era alcuna indicazione che i sovietici sapessero cosa fosse successo quella fatidica notte, secondo i documenti declassificati.

USS Liberty

La USS Liberty (AGTR-5) riceve assistenza da unità della Sesta Flotta, dopo essere stata attaccata e gravemente danneggiata dalle forze israeliane al largo della penisola del Sinai l’8 giugno 1967. Un elicottero SH-3 è vicino alla sua prua.

Nel 1967, nel bel mezzo della Guerra dei Sei Giorni (un conflitto tra Israele e gli stati arabi confinanti), gli aerei israeliani attaccarono la USS Liberty, una nave che raccoglieva informazioni per la National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti. Trentaquattro americani sono stati uccisi nell’attacco e altri 171 sono rimasti feriti. Ma l’attacco era intenzionale?

Molte persone credono che il governo israeliano intendesse aprire il fuoco sulla cosiddetta “nave spia” per impedirle di intercettare informazioni sensibili sulle imminenti battaglie, secondo il rapporto declassificato della NSA. Ma le indagini ufficiali delle agenzie statunitensi e israeliane hanno concluso che l’attacco non era intenzionale, con i piloti che hanno confermato di ritenere che la USS Liberty fosse una nave nemica. Questo rapporto declassificato della NSA spiega la posizione dell’agenzia sulla questione controversa.

Aerei di sorveglianza dell’FBI

Nel 2015, l’AP ha dato la notizia di un programma di sorveglianza dell’FBI che utilizza piccoli aerei per spiare i sospetti a terra. Gli aerei sono dotati di tecnologia di sorveglianza video e cellulare e sono intestati a società fittizie. Quando l’AP ha pubblicato il suo rapporto nel giugno 2015, gli aerei erano stati osservati sopra più di 30 città in 11 stati degli Stati Uniti in un periodo di 30 giorni.

Mentre l’FBI ha detto all’AP che il suo programma di sorveglianza aerea non è un segreto, i dettagli su quali informazioni raccolgono gli aerei sono altamente censurati nei documenti pubblicamente disponibili, secondo l’AP. Il rapporto afferma inoltre che l’FBI gestisce questi aerei senza l’approvazione giudiziaria. Un documento , ottenuto dal National Security Archive, mostra i nomi e gli indirizzi delle società fittizie che gestiscono gli aerei. L’esperto e storico della NSA Matthew M. Aid ha anche creato un elenco degli aerei utilizzati in questa “aeronautica” dell’FBI.

Operazione Crossroads

Nel luglio 2016, il National Security Archive ha pubblicato documenti declassificati , filmati e fotografie che mostrano i test statunitensi sulle bombe atomiche nell’atollo di Bikini nel 1946. Soprannominati Operazione Crossroads, i test hanno segnato le prime esplosioni atomiche dai bombardamenti del Giappone durante la seconda guerra mondiale nel Agosto 1945.

Sebbene si sappia molto pubblicamente sui test, i documenti declassificati gettano nuova luce su come i test hanno influenzato le persone di Bikini Atoll, che sono state costrette a trasferirsi. Offrono anche una visione delle obiezioni sollevate da scienziati e funzionari militari prima dei bombardamenti, nonché la logica alla base della decisione di eseguire i test nonostante queste obiezioni.

Dottor Zivago

Durante la Guerra Fredda, la CIA ha svolto un ruolo nella distribuzione del libro “Dottor Zhivago” in tutta l’Unione Sovietica. Il libro dello scrittore russo Boris Pasternak fu bandito dai sovietici, secondo un articolo del Washington Post , perché mostrava una visione aperta della rivoluzione bolscevica e il suo protagonista, un medico-poeta, era fermamente individualista.

Vedendo il potenziale del libro come strumento di propaganda, la CIA ha collaborato con i suoi alleati dell’intelligence olandese per consegnare circa 1.000 copie del libro nelle mani dei sovietici, secondo i documenti declassificati nel 2014. I libri sono stati distribuiti ai sovietici in visita all’Esposizione Universale di Bruxelles nel 1958 con l’aiuto del Vaticano, secondo il National Security Archive.

Rilegati in lino blu non contrassegnato e avvolti in carta marrone, i libri si fecero strada nell’Unione Sovietica, dove la CIA sperava che avrebbero suscitato sentimenti anticomunisti tra i cittadini scontenti. La CIA contrabbandò anche altri libri vietati nell’Unione Sovietica, tra cui “Ritratto dell’artista da giovane” di James Joyce e “Pnin” di Vladimir Nabokov.

FLIR, GIMBAL e GOFAST: i video sugli UFO del Pentagono

Nel dicembre 2017, tre video riservati della Marina degli Stati Uniti che mostravano aerei non identificati che si muovevano in modi apparentemente impossibili sono trapelati alla stampa. I video, denominati in codice FLIR, GIMBAL e GOFAST, sono stati catturati dai piloti della Marina durante missioni di routine sulla costa della California nel 2004 e sulla costa orientale nel 2014 e nel 2015. velivoli che si muovevano a velocità ipersoniche, senza mezzi visibili di propulsione.

Nei prossimi mesi, innumerevoli media hanno condiviso i video misteriosi, suscitando interesse e speculazioni diffuse. Nel 2019, i funzionari del Pentagono sono stati costretti ad ammettere che i video erano reali e “parte di un problema più ampio” dell’aumento degli avvistamenti di UFO vicino alle basi militari statunitensi, ha riferito il Times.

…E centinaia di altri avvistamenti UFO

Numerose udienze del Congresso hanno seguito la fuga del video e nel giugno 2021 il Pentagono ha pubblicato un rapporto non classificato che descrive in dettaglio più di 140 incontri tra personale militare e fenomeni aerei non identificati (UAP), un altro nome per gli UFO. Sebbene solo uno degli incidenti potesse essere spiegato con grande sicurezza, il rapporto non suggeriva in alcun modo che gli alieni avessero qualcosa a che fare con l’UAP; la maggior parte degli incidenti UAP può probabilmente essere spiegata come droni di sorveglianza straniera o disordine aereo, come palloni meteorologici, hanno affermato i funzionari del Pentagono nel novembre 2022.

Dal rilascio dei video delle bombe, il Pentagono ha assunto una posizione molto più trasparente sulle indagini UFO/UAP, aprendo un ufficio dedicato alla gestione dei casi UAP chiamato All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) all’inizio del 2022. Rapporti di presunti avvistamenti UFO provenienti da vari rami militari statunitensi si sono riversati nel nuovo ufficio, con oltre 360 ​​nuovi casi identificati solo nel 2022. Di questi, 171 casi sono rimasti irrisolti e inspiegabili alla fine dell’anno, secondo il primo rapporto annuale dell’ufficio.