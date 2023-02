I servizi di emergenza dell’Australia occidentale sono alla ricerca di una minuscola capsula radioattiva scomparsa da qualche parte nella remota città di Newman e nella periferia settentrionale di Perth. Mettono in guardia sulla pericolosità della manipolazione dell’oggetto che, pur essendo piccolo, potrebbe causare gravi problemi di salute.

Le autorità dell’Australia occidentale hanno avviato una ricerca urgente dopo che una società mineraria ha denunciato la scomparsa della capsula radioattiva durante il trasporto da una miniera all’altra. Il minuscolo oggetto ha una dimensione di soli 8 millimetri per 6 millimetri, ma contiene cesio-137, che è una sostanza radioattiva utilizzata nelle operazioni minerarie.

La società proprietaria della capsula ha affermato che l’oggetto radioattivo era apparentemente scomparso da giorni, tuttavia, si sono accorti a malapena della sua assenza.

Hanno immediatamente avvertito le autorità che hanno immediatamente allertato la popolazione della situazione e organizzato una ricerca di emergenza. L’oggetto sarebbe caduto dal mezzo di trasporto durante il trasferimento da una miniera all’altra.

I vigili del fuoco hanno affermato che la capsula radioattiva potrebbe trovarsi tra la remota città di Newman e la periferia nord di Perth, a una distanza di circa 1400 chilometri.

“L’inizio e la fine del viaggio di trasporto, il sito minerario a nord di Newman e il deposito di trasporto nella periferia nord-orientale di Perth, sono stati tra i luoghi perquisiti”, hanno detto le autorità australiane. “Stiamo anche setacciando strade e altre aree nella zona di ricerca”.

Capsula radioattiva altamente pericolosa

I servizi di emergenza australiani hanno affermato che sebbene la capsula radioattiva non possa essere trasformata in un’arma, è altamente pericolosa per la salute. Ma la preoccupazione maggiore è che qualcuno lo prenda senza sapere con cosa ha a che fare, ha affermato il dottor Andrew Robertson, che è il capo della sanità dell’Australia occidentale.

“L’esposizione a questa sostanza potrebbe causare ustioni da radiazioni o gravi malattie. Se le persone vedono la capsula o qualcosa di simile, stai lontano e tieni lontani anche gli altri”, ha aggiunto il dottor Robertson.

Per ora la ricerca continua per mano di un team di gestione degli incidenti multi-agenzia che comprende il Dipartimento dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza, il Dipartimento della salute, la polizia dell’Australia occidentale e altri esperti in materia. Sono in fase di conferma il percorso esatto e le soste effettuate durante il viaggio da nord di Newman per trovare la capsula radioattiva.