Spezia Sampdoria diretta video streaming. Si gioca per chiudere la 17a giornata di Serie A: appuntamento alle 20:45 di questa sera alo stadio Alberto Picco per il Derby Ligure Spezia-Sampdoria. Sarà una sfida tra due squadre che sono reduci da vittorie importantissime. Quello che andrà in scena sarà il primo confronto ufficiale in assoluto tra Spezia e Sampdoria. L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha pareggiato ciascuna delle sue tre sfide da giocatore contro la Sampdoria in Serie A, la squadra contro cui ha chiuso più partite in parità nella competizione. Di seguito scopriamo dove vedere la partita in diretta Spezia Sampdoria streaming e tv.

Diretta Spezia Sampdoria sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite), con inizio alle ore 20:45 di oggi lunedì 11 gennaio 2021. La partita non viene trasmessa in chiaro e a dirigere la contesa sarà l'arbitro Marco Piccinini.

Spezia Sampdoria streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Spezia Sampdoria Formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore Italiano. Squalificati: Ismajli. Indisponibili: Acampora, S Bastoni, Capradossi, Mattiello, M Ricci.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard, Keita. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A Ferrari, Gabbiadini, Prelec.