Vedere Juventus-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 30 dicembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Vecchia Signora si trova al secondo posto in classifica, dietro all’Inter che ieri ha pareggiato in casa del Genoa, quindi oggi la Juve può guadagnare (teoricamente) due punti sui rivali. La Roma, invece, mira a finire la stagione almeno al quinto posto, dopo aver interrotto una serie di due partite senza vittorie. La Roma ha bisogno di migliorare il suo record in trasferta avendo vinto solo due partite fuori casa quest’anno. Inoltre, la squadra ha fallito nel segnare in quattro delle ultime sei trasferte ufficiali e ha vinto solo uno degli ultimi 14 scontri diretti contro la Juventus in trasferta. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Roma streaming e tv.

Statistica in evidenza: quattro degli ultimi cinque scontri diretti hanno visto un gol segnato nei primi 20 minuti di gioco.

Juventus-Roma Streaming Live, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

Squalificati: Cambiaso, Fagioli, Pogba. Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Kean.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling.

Juventus-Roma Live in TV

Allenatore José Mourinho.

Il match tra Juventus-Roma sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. La Juventus ha subito al massimo un gol in tutte le ultime 13 partite casalinghe di campionato (sette reti incassate nel periodo); i bianconeri non fanno meglio da una serie di 25 gare interne con al massimo una rete concessa, registrata tra ottobre 2017 e gennaio 2019, con Massimiliano Allegri in panchina.

Juventus-Roma Streaming Gratis Live Online



Il match Juventus-Roma sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La Roma non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite (5N 10P) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime due posizioni in classifica in Serie A; l’ultimo successo dei giallorossi contro queste avversarie risale all’1 agosto 2020, proprio contro la Juventus, all’Allianz Stadium (1-3). È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Juventus-Roma Streaming Live Club

Per vedere la partita Juventus-Roma, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. La Roma ha perso nove trasferte nel 2023 in Serie A e nei precedenti 45 anni solari solo due volte ha fatto peggio: 12 sconfitte esterne nel 2021 e 10 nel 2012. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.