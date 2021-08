Autostrade: esodo estivo, domani bollino nero

A partire da oggi il traffico sulle rete autostradale si prevede estremamente critico in tutta Italia, mentre per domani 7 agosto è previsto il bollino nero su numerose tratte. Una situazione che – denuncia Assoutenti – creerà inevitabili disagi ai cittadini in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura.

“Tra oggi e domani i viaggi degli italiani in autostrada rischiano di trasformarsi in un vero e proprio incubo – afferma il presidente Furio Truzzi – Al maggior flusso degli spostamenti si aggiungono le criticità oramai sistematiche della rete autostradale, ancora invasa da cantieri e lavori che alimenteranno code e rallentamenti.

Per tale motivo Assoutenti vigilerà sui viaggi degli automobilisti e invita le società autostradali a mettere in campo tutte le misure utili a limitare al minimo i disagi per i cittadini che si spostano in auto tra oggi e domani”.

E in caso di disservizi, carenze organizzative e assenza di interventi a tutela degli automobilisti, Assoutenti è pronta ad attivarsi con denunce nei confronti dei gestori della rete di Autostrade e ad assistere legalmente i cittadini danneggiati.