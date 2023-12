Circa 1.200 tonnellate di sardine e sgombri morti sono stati rinvenuti per oltre un chilometro lungo le coste della città di Hakodate, sull’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone, la scorsa settimana, mesi dopo che il paese aveva rilasciato in mare l’acqua radioattiva trattata nella centrale nucleare danneggiata di Fukushima.

Le cause di tale mortalità di massa sono ancora sconosciute e le autorità stanno indagando sul caso. La stazione sperimentale di pesca di Hakodate, di proprietà dell’Organizzazione di ricerca di Hokkaido, ha spiegato che a volte i pesci arrivano in gran numero sulla spiaggia a causa di improvvisi sbalzi di temperatura dell’acqua o quando fuggono dai delfini e da altri predatori.

Si ritiene che i pesci morti a Hakodate facessero parte di un branco che migrava a sud verso l’isola centrale di Honshu in questo periodo dell’anno, ha aggiunto la stazione.

D’altro canto, le autorità giapponesi hanno criticato aspramente un rapporto del tabloid britannico Daily Mail che collegava il fenomeno alla fuoriuscita di acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima.

Il rapporto rilevava che i pesci morti avevano cominciato a lavarsi a riva quasi quattro mesi dopo che l’impianto aveva iniziato a scaricare l’acqua, che contiene piccole quantità dell’, nell’Oceano Pacifico.

“Non è stata riscontrata alcuna anomalia nei risultati degli studi di monitoraggio dell’acqua“, ha affermato l’Agenzia giapponese per la pesca, citata dal media locale The Asahi Shimbun. “Siamo preoccupati per la proliferazione di informazioni che non si basano su prove scientifiche“, hanno aggiunto.

Allo stesso modo, il 13 dicembre, è stata segnalata la comparsa di un altro branco di sardine morte, chiamate anche sapa in Giappone, del peso compreso tra 30 e 40 tonnellate in un porto della città di Shima, sull’isola di Honshu, a quasi 900 chilometri di distanza da Hakodate.

“Non ho mai visto nulla di simile prima“, ha detto ai media locali un pescatore che lavora nel porto di Nakiri da 25 anni. “Solo l’anno scorso abbiamo iniziato a pescare la sapa a Nakiri. Mi fa sentire come se l’ecosistema marino stesse cambiando“, ha osservato.

Tokyo ha iniziato a scaricare nell’oceano l’acqua radioattiva della centrale nucleare di Fukushima nell’agosto 2023. Sebbene il governo giapponese affermi che le acque reflue sono state purificate e non sono pericolose, è stato dimostrato che contengono ancora trizio. La decisione del Giappone ha suscitato una forte opposizione da parte dei paesi vicini. La Cina ha vietato le importazioni di prodotti ittici giapponesi, una mossa che Tokyo ha criticato perché priva di basi scientifiche.