Quentin Bletery e Jean-Mathieu Nocquet, scienziati dell’Osservatorio della Costa Azzurra a Nizza, hanno annunciato giovedì che hanno individuato cambiamenti quasi impercettibili lungo le faglie prima dei grandi terremoti. Secondo i ricercatori, le stazioni GPS rilevano un movimento quasi invisibile delle faglie fino a 2 ore prima di questi disastri naturali.

I ricercatori scoprono segni di movimento sottile prima dei terremoti

I terremoti si verificano a causa dell’accumulo di tensione lungo una faglia che collega due porzioni della crosta terrestre e della sua successiva liberazione in modo spettacolare. Per lungo tempo, gli studiosi hanno dibattuto se questa liberazione avvenga immediatamente o inizi lentamente, aumentando gradualmente la velocità in modo che possa essere rilevata in anticipo.

Nel loro studio, i ricercatori hanno analizzato i dati di un gruppo di 90 grandi terremoti (con una magnitudo superiore a 7) avvenuti negli ultimi 20 anni. Hanno poi raccolto registrazioni di monitoraggio di 48 ore da stazioni GPS vicine a questi terremoti. Queste stazioni rilevano il movimento della terra ogni 5 minuti con una precisione di pochi millimetri.

I risultati dello studio pubblicati su Science

Il duo di scienziati ha rilevato segni di un movimento crescente, come se le faglie stessero iniziando a scivolare prima della rottura principale, nelle 2 ore precedenti al terremoto. Le probabilità che questo aumento fosse avvenuto per caso sembravano basse. Per confermarlo, hanno analizzato più di 100.000 registrazioni casuali di dati GPS senza terremoti. Hanno scoperto che un modello simile si è verificato solo lo 0,03% delle volte. “Questo ci dice che i terremoti sono prevedibili“, ha spiegato Bletery.

I ricercatori hanno sottolineato che il movimento della terra è così sottile che solo analizzando tutti i dati è stato possibile individuare il precursore. “Se si eliminano uno o due terremoti, lo si vede ancora”, afferma Bletery. “Ma se ne togli la metà, è difficile da vedere”, avverte. I risultati dello studio sono stati pubblicati giovedì su Science.

Sfida nell’utilizzare il segnale precursore per avvertimenti a breve termine

Paul Segall, geofisico dell’Università di Stanford, ha affermato che la scoperta è “interessante e provocatoria”, ma sarà sottoposta a un’attenta analisi. Andrew Barbour, geofisico del Servizio Geologico degli Stati Uniti, sostiene che è difficile comprendere da dove provenga questa specifica e arbitraria scala di tempo di 2 ore, data la diversità del comportamento dei terremoti. “Non offrono una spiegazione soddisfacente per questo”, aggiunge Barbour.

Noel Jackson, geodetico dell’Università del Kansas, ha dichiarato che il segnale precursore non verrà utilizzato per avvertimenti a breve termine. “Siamo ancora lontani dal sapere se possiamo usarlo”. Jackson ha anche sottolineato che sarebbero necessarie molte più stazioni GPS estremamente sensibili per rilevare questi segnali sottili.