Vedere Sinner-Tsitsipas streaming gratis on-line è possibile oggi non prima delle ore 4 AM italiane sui canali digitali. Jannik Sinner (numero 11 del mondo) e Stefanos Tsitsipas (numero 4 del sending) si incontrano per i quarti di finale degli Australian Open 2022, questo mercoledì 26 gennaio. Chi vince sfiderà in semifinale il vincitore dell’incontro Auger-Aliassime vs D Medvedev (il numero 9 contro il numero 2 al mondo) che si gioca non prima delle ore 9:30 italiane.

Sinner-Tsitsipas diretta tv Si giocherà oggi mercoledì 26 gennaio 2022 per i quarti di finale degli Australian Open 2022 di Melbourne non prima delle ore 4:00 italiane sul campo della Rod Laver Arena. Sarà visibile con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Sinner-Tsitsipas Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Sinner-Tsitsipas streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Sinner-Tsitsipas Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sinner-Tsitsipas, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.