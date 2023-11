Quando si parla di conti online per i giovani si fa di norma riferimento a conti correnti bancari online dedicati a un pubblico maggiorenne under 35 (o under 30 a seconda degli istituti bancari). La differenziazione tra under 35 e over 35 è legata al fatto che i primi hanno spesso esigenze diverse legate alla loro occupazione; molti di essi, infatti, sono studenti delle scuole superiori o universitari, mentre altri non hanno ancora trovato una sistemazione lavorativa stabile.

Solitamente, i conti correnti online dedicati ai giovani si caratterizzano per la presenza di condizioni particolarmente favorevoli e, conseguentemente, un under 35 che sta utilizzando un conto corrente di tipo tradizionale può prendere in considerazione la possibilità di passare ad un conto corrente online sfruttando i vantaggi della propria situazione anagrafica. Ma quali sono i vantaggi dei conti correnti per under 35? Scopriamo i principali.

Conti online per giovani: vantaggi e servizi

A prescindere dal requisito anagrafico, i conti online sono sempre delle soluzioni convenienti. Le motivazioni sono abbastanza semplici da intuire: in primis un conto corrente online è gestito in totale autonomia dai clienti, sono infatti loro in prima persona a effettuare i vari servizi bancari: bonifici, addebiti di bollettini postali, MAV, CBILL, modelli F24, ricariche telefoniche, pagamento del bollo auto ecc.

Si possono poi predisporre gli addebiti delle varie utenze domestiche e gli addebiti PagoPa, effettuare la ricarica di carte prepagate, richiedere prestiti online nonché visualizzare tutti i documenti relativi alle varie transazioni, scaricare documenti e certificazioni, controllare e scaricare gli estratti conto trimestrali, controllare la situazione di eventuali finanziamenti ecc.

Non c’è quindi alcuna necessità di recarsi presso uno sportello fisico dove le operazioni vengono effettuate dal personale bancario.

Impiegando un minor numero di risorse umane, la banca ha costi di gestione inferiori e, conseguentemente, ha la possibilità di offrire ai propri clienti condizioni più vantaggiose. Peraltro, impiegando un minor numero di impiegati, c’è una minore necessità di immobili fisici con riduzione delle spese generali.

Detto questo, rimane il fatto che a chi possiede determinati requisiti anagrafici vengono offerte condizioni più favorevoli fino al compimento dell’età limite, come per esempio azzeramento del canone, zero spese su alcune tipologie di bonifici, spese ridotte su altri servizi ecc.

Sono poi scontati i vantaggi insiti nei conti online, in particolare:

rapida procedura di apertura del conto in modalità completamente digitale (sono sufficienti pochi minuti);

possibilità di effettuare tutte le transazioni tipiche dei conti correnti utilizzando un’apposita app installata sullo smartphone oppure accedendo al conto tramite navigazione Internet su pc o su tablet.

Non c’è quindi alcuna necessità di recarsi in una filiale della banca e fare la coda allo sportello. Ne consegue un notevole risparmio di tempo, anche se rimane la possibilità, nel caso se ne abbia l’esigenza, di richiedere appuntamenti per le consulenze in filiale se non fossero sufficienti quelle online o telefoniche.

Conti online e sostenibilità ambientale

Nondimeno, i conti online vanno incontro anche alle attuali esigenze di sostenibilità ambientale: le operazioni sono infatti paperless, vale a dire “senza carta” dal momento che tutti i documenti e le ricevute possono essere scaricati in formato digitale sullo smartphone o sul disco rigido del personal computer.

Inoltre, il fatto di non dovere utilizzare un automezzo per recarsi in una filiale bancaria contribuisce ad abbattere le emissioni inquinanti. I vantaggi di un conto online quindi non sono solo di tipo economico.