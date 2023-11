Il 4 novembre 1922, dopo più di un decennio di intenso lavoro nella Valle dei Re, la grande necropoli dei faraoni egiziani, l’archeologo Howard Carter trovò il primo gradino di una tomba sconosciuta. Nelle settimane successive, i membri della sua squadra ripulirono il corridoio discendente dai detriti fino a raggiungere una porta sigillata, il che sembrava indicare che la tomba non fosse stata violata dai ladri nei tempi antichi.

Il 26 novembre, insieme a Lord Carnarvon, patrono degli scavi, a sua figlia Lady Evelyn e all’archeologo Arthur Callender, Carter si preparò a varcare il cancello. Dopo aver praticato un foro nella parte superiore sinistra e aver fatto uscire l’aria viziata stagnante da secoli nella stanza, Carter si affacciò con una torcia e rimase abbagliato dallo splendore dell’oro dei letti funerari, del trono del faraone, dei le statue che escono dalle cappelle, i nobili carri di metallo annidati in un angolo… Un tesoro mai visto prima nella storia dell’archeologia.

La notizia raggiunse presto la città di Luxor e da lì si diffuse in tutto il mondo. Fin dalle prime recensioni apparse sulla stampa europea nel dicembre 1922 si creò un clima di attesa nei confronti di una scoperta che riservava ancora sorprese.

Infatti, dopo aver esplorato le prime due stanze della tomba, l’Anticamera e l’Annesso, nel febbraio 1923 Carter entrò nella Camera Funeraria vera e propria, dove riposavano i sarcofagi del faraone, nonché in un’altra stanza detta del Tesoro.

Nei due anni successivi, l’apertura della bara del faraone e l’apparizione della sua mummia segnarono il culmine di quella che divenne nota come la scoperta archeologica del secolo. Fin dall’inizio, Lord Carnarvon fu molto chiaro che doveva approfittare dell’interesse del pubblico per la tomba di Tutankhamon, almeno per recuperare parte della fortuna che aveva investito negli ultimi anni negli scavi in ​​Egitto.

Il conte inglese, contrariamente a quanto normalmente si pensa, era una persona dotata di una sensibilità molto particolare per l’arte e l’archeologia. Non era uno snob o un novellino dell’egittologia, un ricco aristocratico che sperperava la sua fortuna per un capriccio temporaneo. Sia lui che la moglie Lady Almina hanno sempre sostenuto Carter in un progetto di cui erano consapevoli fin dall’inizio dell’importanza. Ma ciò non ha impedito loro di ricercare anche una qualche forma di redditività economica.

Un’esclusiva archeologica

Carnarvon ha venduto i diritti di trasmettere la notizia esclusivamente al quotidiano londinese The Times. Lo avrebbe pagato 5000 sterline per raccontare la storia e gli avrebbe anche ceduto il 75% dei profitti derivanti dalla vendita dei testi e delle fotografie ad altre pubblicazioni.

Questo accordo con il Times ha evitato che i membri del team di Carter dovessero trattare quotidianamente con giornalisti che richiedevano interviste o informazioni sugli eventi di ogni giorno.

Allo stesso modo, se qualcuno voleva delle foto ufficiali degli oggetti rinvenuti nella tomba doveva richiederle al giornale londinese.

Poiché solo l’esterno della tomba poteva essere fotografato liberamente, c’erano dei fotografi che cercavano i pezzi estratti dalla tomba di Tutankhamon per portarli nella vicina tomba di Seti II, dove era stato installato il laboratorio per consolidare e restaurare gli oggetti. In un’occasione, Carter contò fino a otto scatti per fotografare alcune bende che non avevano nulla a che fare con Tutankhamon, ma provenivano da un’altra tomba.

Il giorno dell’apertura ufficiale della Camera Funebre, il 17 febbraio 1923, Carter faceva uscire di tanto in tanto uno dei suoi collaboratori per fornire informazioni ai media internazionali lì riuniti. In primo luogo, l’egiziano ha parlato della scoperta di tre mummie. Poi ce ne furono cinque e infine otto, insieme al ritrovamento dell’enorme statua di un gatto. Tutto era falso. Solo il Times diede la notizia esatta della comparsa di un muro dorato, che corrispondeva alla più esterna delle cappelle della Camera Sepolcrale.

La rabbia di Carter

In realtà, ciò che cercava l’egittologo britannico era proteggere gli scavi e gli interessi della casa di Carnarvon. Non sorprende quindi che si arrabbiò quando nel 1924 l’Esposizione Imperiale Britannica tenutasi a Wembley, molto vicino a Londra, presentò, senza chiedere alcun permesso agli archeologi, una replica della tomba di Tutankhamon.

Ciò sembrava irrispettoso non solo nei confronti del suo lavoro, ma anche della memoria di Lord Carnarvon, morto un anno prima. I responsabili della mostra giustificarono la loro iniziativa affermando di non aver utilizzato nessuna delle immagini di Burton per riprodurre le opere, ma di averle prese dalle foto che turisti e altri media avevano scattato agli oggetti all’esterno.

In ogni caso, il successo della riproduzione della tomba fu enorme e fece crescere a macchia d’olio l’interesse per Tutankhamon. Le visite di personaggi illustri furono un altro modo per pubblicizzare la scoperta della tomba. La Regina del Belgio, Isabella Gabriela di Baviera, è stata la grande protagonista dell’inaugurazione ufficiale della Camera Funebre. Appassionato dell’antico Egitto, aveva un ottimo rapporto con Lord Carnarvon e, per estensione, con Howard Carter.

L’amicizia arrivò a tal punto che oggi possiamo vedere nel Museo d’Arte e Storia di Bruxelles alcuni pezzi provenienti dalla tomba del faraone bambino. Durante le sue visite alla tomba, infatti, Carter donò alla regina Elisabetta diversi amuleti di zappa e un frammento di pochi centimetri del lino che ricopriva una delle cappelle della Camera funeraria. Oggi possono essere visti nella sala d’arte egizia del suddetto museo.

Tour trionfale

Un altro modo per diffondere la scoperta furono le conferenze che Carter tenne in tutto il mondo dopo che un conflitto con le autorità egiziane lo portò a dimettersi insieme alla sua squadra nel febbraio 1924. L’archeologo iniziò quindi un giro di conferenze in numerosi paesi. Amico del duca d’Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, Carter visitò la Spagna alla fine dello stesso anno e il 24 e 26 novembre tenne due conferenze a Madrid.

Ma quello che pochi sanno è che la cena con Alfonso XIII gli permise di riottenere il permesso di lavoro in Egitto. Il re spagnolo media con la diplomazia egiziana grazie al re Fuad. Nella casa di Alba si conserva il telegramma dell’ambasciata spagnola al Cairo in cui si legge: “Carter Valle [de los Reyes] questione risolta […]. Continuazione autorizzata Carter funziona buone condizioni. Per favore fatemi sapere buone notizie”.

Nasce la Tutmania

L’impatto della scoperta della tomba di Tutankhamon ha investito un mondo senza social network o Internet. Il faraone divenne rapidamente un riferimento nella cultura popolare, protagonista di quella che veniva chiamata Tutmania, una versione molto particolare dell’egittomania in cui tutto ruota attorno alla figura del faraone bambino e alle grandi icone artistiche della sua tomba, come la maschera o la bara d’oro.

La figura di Tutankhamon appariva nelle creazioni più diverse: canzoni leggere, vaudeville, spettacoli di magia, film di successo… I riferimenti erano solitamente collocati in un registro frivolo o umoristico. Ad esempio, la canzone Tut-Ank-Amon scritta per Carlos Gardel nel 1924 iniziava: “Quando apparve Tut-Ank-Amon / fece scalpore tra le donne”.

Ma ci furono anche creazioni più sofisticate, come il poema sinfonico Alla tomba di Tutakamun, composto nel 1925 dal musicista svizzero Alexandre Denéréaz, amante dei tesori della tomba. Allo stesso modo, il gioielliere francese Louis Cartier raggiunse la raffinatezza più assoluta con la collezione di gioielli e orologi ispirati a Tutankhamon e all’antico Egitto che riportò alla luce in quegli anni.

Pettorali con scarabei identici a quelli scoperti da Carter o porte dei templi in madreperla con pietre preziose che donano colori vivaci alle lancette dell’orologio sono ancora oggi alcuni dei pezzi più ricercati dai collezionisti. La tutamania era appena iniziata.

Alcuni ricercatori sottolineano che l’egittomania nacque con la spedizione di Napoleone nel 1798 e la successiva pubblicazione nel primo terzo dell’Ottocento dell’opera Description de L’Égypte, anche se, in realtà, il fascino per il mondo egiziano è sempre esistito. Ma non c’è dubbio che la scoperta della tomba di Tutankhamon nel 1922 abbia aggiunto benzina su un fuoco che, un secolo dopo, continua a bruciarci con vera gioia.