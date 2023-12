Un semplice progetto natalizio in cui utilizzeremo feltro e pigne, materiali facilmente reperibili, due materiali utili soprattutto per realizzare lavoretti con i bambini. Questo Natale aggiungeremo gli elfi alle nostre decorazioni per la casa, o gnomi come preferisci chiamarli, un lavoretto perfetto per queste prossime festività.

Lavoretti di Natale con feltro e pigne: come realizzare elfi decorativi

Per questo progetto sono stati scelti 5 colori diversi di feltro, rosso, mattone, felce, muschio e blu. Una fantastica combinazione di colori! Ci serviranno anche delle mini pigne, dei grani di legno da 1 pollice e delle campanelle che potrete riciclare da eventuali altre decorazioni che non utilizzate più, non sono indispensabili.

Con delle forbici, della colla a caldo (puoi usare anche la colla normale), una penna nera e una rossa, questi elfi hanno preso vita. Potrebbe essere davvero divertente realizzare delle variazioni sugli elfi. Forse aggiungere trecce?

Raduna i bambini e mettiti al lavoro!

Istruzioni:

Raccogli i tuoi materiali. Taglia tutti i pezzi di feltro seguendo il cartamodello. Cuci all’asola i triangoli a forma di cono e cuci sopra una campanella in miniatura. Incolla i piedi sul fondo dei coni. Incolla i cappelli sulle palline di legno e disegna dei punti per gli occhi e la bocca. Incolla le teste sui coni, annoda la sciarpa e incollala in posizione. Ho aggiunto uno strato extra di piedini sul fondo per aiutare il mio a rimanere in posizione verticale con il peso extra. Sfilaccia i bordi delle sciarpe con le forbici.