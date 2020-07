Gran Premio di Ungheria di Formula 1 Streaming Gratis. Stagione 2020 di Formula 1 al suo terzo appuntamento con le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel impegnate sul circuito dell’Hungaroring di Budapest. Sabato 18 luglio, si svolgeranno le qualifiche alle ore 15:00. Partenza gara programmata per domenica 19 luglio alle ore 15:10 italiane.

Il Gran Premio di Ungheria in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201).

per gli abbonati con l'app Sky Go

Tra chi ha festeggiato la vittoria della Liga del Real Madrid c’è stato anche il due volte campione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, oltre ad essere un grande tifoso delle merengueues è anche socio onorario del club: “è stato un giorno di festa – ha detto Alonso ai microfoni di Real Madrid TV -. L’ho vissuto a casa con mio padre, anche lui appassionato di calcio”.

Alonso, 38 anni, l’anno prossimo tornerà in formula 1 con la Renault, casa automobilistica con la quale ha trionfato nel 2005 e nel 2006: “Nel calcio esperienza è un fattore importante e nei motori ancor di più – ha spiegato il pilota astriuriano -. L’Indy 500 è il 23 agosto. Presto andrò negli Stati Uniti, il 2 o il 3 agosto, e da settembre cercherò di prepararmi con la Renault a tornare in Formula 1”.

“Nel 2021 penso che la Mercedes continuerà a dominare, ma in una categoria in cui ci sono solo 20 piloti, abbiamo due spagnoli e due madrileni credo sia un’ottima cosa”, ha concluso Alonso, riferendosi a Carlos Sainz Jr che corre per McLaren e il prossimo anno approderà in Ferrari.