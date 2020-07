Napoli Udinese diretta video streaming. Si gioca oggi domenica 19 luglio 2020 alle ore 19:30 per la 34a giornata di Serie A. Sono 75 i precedenti tra Napoli e Udinese in Serie A: per la squadra partenopea 29 vittorie, 29 pareggi e 17 sconfitte. Il Napoli non perde contro l’Udinese in Serie A dall’aprile 2016 (1-3 in Friuli): da allora sei successi partenopei seguiti dal pareggio della gara d’andata. L’ultima vittoria dell’Udinese in casa del Napoli in Serie A risale all’aprile 2011: successivamente sono arrivati sette successi azzurri (gli ultimi due per 4-2) e un pareggio.

Come vedere Napoli Udinese in diretta tv.

Di seguito dove vedere la partita in

Diretta Napoli Udinese con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 484 Digitale Terrestre). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Napoli Udinese Streaming al posto di Rojadirecta.



Napoli Udinese streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Napoli Udinese Formazioni.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Llorente, Younes.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, De Maio; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: Okaka. Indisponibili: Mandragora, Prodl, Jajalo, Teodorczyk.