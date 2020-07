Roma Inter diretta video streaming. Si gioca oggi domenica 19 luglio 2020 alle ore 21:45 per la 34a giornata di Serie A. Subito le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez. Di seguito dove vedere la partita in diretta Roma Inter streaming e tv.

Come vedere Roma Inter in diretta tv.

Diretta Roma Inter con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

Dove vedere Roma Inter Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale. Dopo un periodo complicato, la Roma grazie ai due successi consecutivi ottenuti contro Brescia e Verona ha rialzato la testa e si è ripresa la quinta posizione; l’Inter, dal canto suo, si trova ora a -6 dalla vetta occupata dalla Juventus. Vincere, davanti ad un nuovo passo falso dei bianconeri nel big match contro i biancocelesti, riaprirebbe realmente la corsa Scudetto.

Roma Inter streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.