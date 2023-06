Formula 1 Streaming: GP Spagna 2023 online live diretta tv. Sul circuito di Barcellona-Montmeló, una delle piste più conosciute da piloti e ingegneri visto che è usata per i test invernali da diverse stagioni, si svolge l’appuntamento odierno di F1 2023, il Gran Premio di Spagna.

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Spagna, dopo aver dominato le prove con un tempo di 1’12″272. Il pilota della Red Bull sarà seguito sulla griglia di partenza dal ferrarista Carlos Sainz, che ha chiuso a soli 462 millesimi di distanza. Dietro di loro si piazzeranno Norris, Gasly (perde poi 6 posizioni perchè si sono sommate le sanzioni di tre posizioni per un doppio impeding nelle qualifiche investigato e punito dai commissari), Hamilton, Stroll, Ocon, Hulkenberg, Alonso e Piastri.

Dove vedere Partenza Gara Ferrari GP Spagna di F1 2023 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV



Non è andata bene invece per, poleman dell’anno scorso, e per la seconda Red Bull di Sergio Perez, che sono stati eliminati rispettivamente in Q1 e Q2 insieme a Bottas, Magnussen, Albon e Sargeant.

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta online è illegale, quindi oscurato in Italia. Semafori verdi previsti per domenica 4 giugno alle ore 15:00 italiane.