Genoa Roma streaming e diretta tv. Partita valida per la 20a giornata di Serie A che si gioca oggi alle ore 18 italiane di oggi domenica 19 gennaio 2020. Il Genoa di Davide Nicola sfida la Roma di Paulo Fonseca si affrontano al Luigi Ferraris di Marassi per portare a casa punti pesanti per la lotta salvezza e la zona Champions League. I liguri sono penultimi a pari punti con Brescia a quota 14 punti, frutto di 3 successi, 5 pareggi e 11 sconfitte, i capitolini si trovano al 4° posto a pari merito con l’Atalanta con 35 punti e un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. La Roma ha ottenuto 27 punti sui 33 disponibili nelle ultime 11 sfide con il Genoa in Serie A: dal 2014/15 i giallorossi hanno ottenuto più punti solo contro l’Udinese (30). Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Genoa Roma in streaming e diretta tv.

Dove vedere Diretta Genoa Roma Streaming al posto di Rojadirecta.

Genoa Roma in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca live della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su TV8 o DAZN.

Gli abbonati potranno avere la possibilità di vedere Genoa Roma streaming gratis con Sky Go su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime notizie formazioni Genoa Roma.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Jagiello, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola. Indisponibili: Kouame, Lerager, Zapata. Squalificati: Criscito.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Zaniolo, Perotti. Squalificati: Florenzi, Kolarov.