VIDEO UFO MESSICO – Un aereo di sorveglianza dell’aeronautica messicana pattugliava il Golfo del Messico alla ricerca di trafficanti di droga, ma la sua telecamera a infrarossi ha catturato una sorprendente sequenza di sfere luminose.

I fatti risalgono al 2004 ma sono diventati noti di recente. Per quasi un minuto si possono vedere 11 di quelle sfere che sembrano volare in formazione, e quando l’aereo gira per seguire gli oggetti che sembrano scomparire, il cameraman dichiara che “qualunque cosa sia stato filmato sono reali”.

Il segretario alla difesa messicano ha pubblicato il video in modo che la comunità scientifica possa studiarlo, e MJ, un giornalista che copre l’inspiegabile ha indagato sull’incidente quando questo avvistamento UFO è stato rilasciato per la prima volta pubblicamente.

Molte persone all’interno della comunità UFO sono diventate molto entusiaste degli UFO che operano nelle flotte, e queste sfere ricordano i combattenti della seconda guerra mondiale visti dai piloti intorno a loro. Nell’incidente, l’equipaggio dell’aereo di sorveglianza ha contato 11 oggetti, ma solo tre sono apparsi sul radar dell’aereo.

Prova UFO verificata come reale

Questo è un vero video UFO che è stato preso dall’esercito messicano e verificato come reale. C’è una teoria che potrebbe essere una flotta di aerei pilotati da trafficanti di droga, ma questi oggetti non sono mai distanti l’uno dall’altro e sono stati quindi esclusi.

Il fenomeno delle sfere luminose noto come “fulmine sferico” è molto raro e di solito accade solo uno alla volta e non dura a lungo, quindi crediamo che la probabilità che si tratti di un gruppo di fulmini allo stesso tempo sia inesistente. Un vero avvistamento UFO, non credi? Guarda il Video Ufo Youtube qui.