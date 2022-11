Un terremoto di magnitudo 5,6 è stato registrato poco fa in Nepal occidentale. Come riportato dall’Indian Meteorological Department (New Delhi, India), l’epicentro del terremoto di oggi in Nepal è...

Un terremoto di magnitudo 5,6 è stato registrato poco fa in Nepal occidentale. Come riportato dall'Indian Meteorological Department (New Delhi, India), l'epicentro del terremoto di oggi in Nepal è stato ubicato a 28 km NE di Dipayal, incastonato nelle montagne himalayane: coordinate geografiche 29.356°N 81.267°E, ipocentro a 18 km di profondità. Un funzionario del governo afferma che il terremoto ha ucciso almeno sei persone mentre dormivano nelle loro case in un remoto villaggio di montagna scarsamente popolato. Altri cinque sono rimasti feriti e ci sono notizie di case in più villaggi che hanno subito danni. Il terremoto è stato avvertito fino alla capitale indiana Nuova Delhi.

