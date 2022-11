Incredibile. I medici in India hanno trovato otto embrioni all’interno di una bambina di 21 giorni mentre eseguivano un intervento chirurgico su di lei. Si ritiene che li abbia ‘assorbiti’ mentre era nel grembo materno.

Gli operatori sanitari ritengono che questo caso, rappresentativo di quello che dal punto di vista medico è noto come fetus in fetu (FIF), potrebbe rappresentare il maggior numero di embrioni mai trovato in un neonato.

Fenomeno raro: uno su 500 mila nascite

La condizione si verifica quando un embrione malformato viene bloccato all’interno del corpo del suo gemello.

Questo è un, che può verificarsi in circa uno su 500 mila nascite.

“Secondo gli articoli e le riviste disponibili finora, nella maggior parte dei casi di FIF è stato registrato un embrione. Da nessuna parte è stato segnalato prima delle otto”, ha detto lo specialista Mohammed Imran, che ha eseguito l’intervento chirurgico in un ospedale di Ranchi City.

Al momento della nascita della bambina, i medici le hanno riscontrato un nodulo all’addome e hanno suggerito ai genitori di operarla immediatamente, temendo problemi di stomaco.

“La bambina è stata ricoverata in ospedale quando aveva 21 giorni. Nella diagnosi iniziale è stata trovata una cisti o una sostanza simile a un tumore. Si trovava sotto il diaframma. Abbiamo deciso di rimuoverla attraverso un’operazione, che è stata eseguita il primo novembre. Poi abbiamo scoperto otto embrioni, uno dopo l’altro all’interno del materiale asportato”, ha detto Imran.

L’intervento ha avuto successo e la piccola paziente sarà dimessa entro una settimana.