Le 20 aspiranti al trono di Miss Italia protagoniste per Venezia in una caccia al tesoro da svelare senza l’aiuto dello smartphone

Finale sospesa e rinviata a gennaio per le Miss che aspirano alla fascia della reginetta di bellezza d’Italia, ma sulla piattaforma OTT Helbiz Live (app disponibile sia per smartphone Android che iOS) si possono comunque continuare a vedere le puntate con le ragazze che, nei giorni scorsi, si sono messe alla prova con varie attività a Venezia. Dopo i primi tre episodi, quindi, anche questa sera, dalle ore 20, ci si potrà collegare per capire come le ragazze abbiano affrontato la prima vera prova di “originalità” di Miss Italia 2021.

Un’immagine misteriosa, una mappa della città, niente smartphone e due ore di tempo. Inizia così la terza puntata della web serie di Miss Italia 2021 dedicata a una divertente caccia al tesoro per far scoprire alle 20 finaliste del concorso di bellezza i luoghi simbolo di Venezia.

Le aspiranti reginette per il titolo di più bella d’Italia, partiranno dal Casinò di Venezia divise in 5 coppie per raggiungere cinque tappe del territorio veneziano: dalla terraferma al centro storico fino a passare per le isole della laguna, per un game tour che le immergerà in una dimensione culturale. Una novità, questa, che per la prima volta entra a far parte del concorso di Miss Italia che si inserisce all’interno delle celebrazioni per i 1600 anni dalla nascita della città.

Una caccia al tesoro che le concorrenti del concorso di bellezza del patron Patrizia Mirigliani dovranno portare a termine, per accumulare punti nel concorso, senza l’ausilio di supporti tecnologici ma solo grazie a una mappa e al loro orientamento: le vedremo entrare nelle botteghe del centro storico e della terraferma per chiedere informazioni sul luogo da raggiungere, fermare i passanti per farsi indicare il percorso più veloce per raggiungere un museo o un palazzo storico, conversare con chi incontrano per strada per farsi raccontare qualche dettaglio in più su Venezia e su come si vive in una città interamente costruita sull’acqua.

Piene di energia, spigliatissime e con una grande voglia di entrare in contatto con le persone che abitano il luogo che le sta ospitando per una settimana, le 20 finaliste di Miss Italia affrontano la loro prima prova con la voglia di raccontarsi e di scoprire i segreti di Venezia. In palio c’è sempre quel titolo e quella fascia a cui tutte aspirano e che slitta di un mese dopo i due casi di positività al Covid 19.

La prima tappa, andata in onda l’altro giorno ha coinvolto la Torre civica di Mestre, la spiaggia dell’isola del Lido di Venezia e Torcello. Il viaggio è stato tra la stazione ferroviaria di Santa Lucia da cui partono e arrivano i treni da e per Mestre e l’approdo acqueo per il Lido e arrivare così a destinazione nel minor tempo possibile. La ricerca proseguirà oggi e domani, in altri luoghi simbolo della città, come il Museo di Ca’ Pesaro, tra i suoi quadri di arte contemporanea, e poi ancora verso l’isola di Murano per scoprire l’arte del vetro.

Ma quale sarà la prossima tappa del viaggio delle Miss?

A voi scoprirla seguendole via web su Helbiz Live o sui canali social di Miss Italia e CrownRevolution. L’appuntamento con le avventure si ripeterà domani sera, con gli episodi finali di questa intensa settimana di riprese televisive.

A gennaio, con la ripartenza del concorso, la miniserie tornerà in onda per raccontare le tappe che ancora separano le 20 finaliste dal sogno di diventare Miss Italia. Appuntamento questa sera alle ore 20 su Helbiz Live, disponibile sui dispositivi mobili (Android e iOS), pc e sulle smart TV. L’app e i contenuti di Miss Italia sono fruibili gratuitamente.