Sconto Taxi Torino per i Centri Vaccinali

Da Giovedì 18 Marzo fino al 31 Agosto 2021 chiunque dovrà recarsi ai centri di vaccinazione dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte potrà godere di uno speciale sconto di 5+5 Euro utilizzando una delle 1420 vetture pubbliche della Cooperativa Taxi Torino.

In pratica gli utenti che avranno prenotato la vaccinazione negli appositi centri di Torino città, chiamando il taxi tramite i numeri 011-5730 o 0115737 e precisando al centralino di fare riferimento alla “Convenzione Vaccino”, si vedranno scalare 5 Euro dall’importo della corsa sia in andata che al ritorno.

“Sono i nostri 1.420 soci, ovvero i tassisti a finanziare questo sconto” spiega Alberto Aimone Cat, presidente di Taxi Torino “E’ un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto perché rappresenta al meglio lo spirito mutualistico della nostra istituzione: da una parte offre alla cittadinanza un sistema di trasporto verso i centri vaccinali in totale sicurezza e con un significativo risparmio; dall’altra ci permette di evidenziare la nostra identità di servizio pubblico in un momento di particolare difficoltà per la crisi pandemica“.

Obiettivo della convenzione con l’Unità di Crisi Regionale Emergenza Covid-19 consentire a chi debba vaccinarsi, specie se con più di 70 anni o con grave disabilità, di raggiungere in sicurezza i centri preposti. Come dichiara il coordinatore Gianfranzo Zulian “Per i soggetti più deboli la fruizione dei mezzi pubblici può essere problematica sotto l’aspetto della mobilità e sicuramente più a rischio di contagio”.

Taxi Torino nasce dalla fusione delle storiche cooperative 5730 e 5737. Insieme dispongono di una flotta di 1420 vetture e fanno parte integrante della rete dei trasporti pubblici cittadini. Oltre a sviluppare servizi e formazione per i propri soci, Taxi Torino rappresenta una garanzia di sicurezza per gli utenti.

