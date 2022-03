Formula 1 Streaming: BahrainGP 2021 online live diretta tv. Gara d’esordio della nuova stagione di F1 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz impegnate sul circuito di Sakhir per il Gran Premio del Bahrain. Di seguito dove vedere qualifiche Ferrari e partenza gara in diretta tv e streaming gratis online.

La Formula 1 ha completato questo venerdì la sua prima giornata della stagione 2022. Dopo tre mesi di attesa, i piloti hanno preso il circuito di Sakhir per completare le prime prove ufficiali del Gran Premio del Bahrain. Dopo una sessione di punteggio mattutina, le sessioni libere pomeridiane, in contemporanea alla gara e con temperature più basse dovute al calar della notte, sono servite per far partire le vetture a mostrare le proprie carte.

Dove vedere Qualifiche e Gara Ferrari GP Bahrain di F1 2022 in streaming live e diretta tv invece di Rojadirecta

E, in quel momento, quello che ha dominato è stato il campione del mondo incarica, rafforzando il suo ruolo di favorito, davanti alla Ferrari diche ha dimostrato che sia lui che lasono all’altezza del compito. La Mercedes ha sofferto di più e gli spagnoli si sono difesi, con Carlos Sainz terzo e Fernando Alonso quinto, portando Alpine al quarto posto in lizza.

Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sakhir in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.

Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza previste oggi sabato 19 marzo 2022 alle ore 16:00 italiane (differita su TV8).

per determinare e previste oggi sabato 19 marzo 2022 alle ore 16:00 italiane (differita su TV8). La partenza gara del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, avverrà domenica 28 marzo alle ore 16:00 italiane (differita su TV8).

La replica/differita della gara del GP del Bahrain di F1 2021 è su TV8.