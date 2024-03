SPAZIO UFO – Il CUFOM Liguria ha reso pubblici diversi avvistamenti di ufo in varie città della regione, scollegandosi dalle notizie sensazionalistiche sui presunti velivoli extraterrestri. Gli ufologi stanno indagando sui fenomeni avvistati e chiedono all’opinione pubblica di segnalare eventuali osservazioni. Numerosi sono stati gli avvistamenti di oggetti non identificati in Liguria negli ultimi anni, e il CUFOM sta continuando le indagini per approfondire la questione.

Nell’ambiente terrestre e oltre, ci sono molteplici oggetti di varia origine che volano, compresi, e le immagini e i dati raccolti possono aiutare fino a un certo punto nell’, ma non esiste una prova definitiva che si tratti di velivoli alieni. Per quanto riguarda i nuovi avvistamenti, è disponibile un video online . Seguici nella nostra pagina ufficiale Facebook