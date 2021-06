La guerra di domani, il trailer ufficiale del Film con Chris Pratt

FILM AMAZON ORGINAL – In La guerra di domani (The Tomorrow War), il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent’anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c’è l’insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Chris Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (JK Simmons) nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.

Diretto da Chris McKay.

Scritto da Zach Dean.

Prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer, Adam Kolbrenner.

Executive Producer: Rob Cowan, Chris Pratt, Brian Oliver, Bradley J Fischer.

Cast: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, JK Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong, Keith Powers.