Oggetto sconosciuto rischia la collisione con il Crew Dragon di SpaceX con 4 astronauti a bordo [VIDEO]

I 4 astronauti a bordo della navicella spaziale Crew Dragon, realizzata dalla società privata di Elon Musk, SpaceX, sono rimasti scioccati quando un “oggetto sconosciuto“‘ è passato molto vicino alla loro navicella spaziale poche ore dopo il decollo per la Stazione Spaziale Internazionale (EEI).

Il lancio, effettuato venerdì scorso dalla Florida (USA), era andato liscio fino a quando l’equipaggio non ha ricevuto i dati di una possibile collisione. “Il team NASA / SpaceX è stato informato della possibile collisione dal Comando spaziale statunitense. L’oggetto tracciato è classificato come sconosciuto“, ha raccontato la portavoce della NASA Kelly Humphries.

A causa del breve tempo necessario per eseguire una manovra di evasione, circa 20 minuti prima della possibile collisione, con quello che si

crede essere un frammento spaziale, agliè stato chiesto di “procedere immediatamente” a indossare le tute pressurizzate e allacciarsi le cinture.

La NASA ha catturato in diretta streaming il momento in cui la capsula si è separata dal secondo stadio del razzo Falcon 9, mentre l’oggetto volava molto vicino.

Fortunatamente non c’è stato alcun impatto, anche se, secondo i calcoli, l’oggetto è passato solo a circa 45 chilometri dalla navicella, una distanza abbastanza piccola sulla scala spaziale da causare preoccupazione. Esaurito il pericolo, la missione è proseguita e ha raggiunto con successo l’attracco alla ISS.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u

— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021