Cinema Gratis Online: nuova raccolta di Film di Fantascienza, Avventura e Fantasy

Tra le tante proposte cinematografiche di cui il pubblico può usufruire oggi, tra cinema in sala, film sulle piattaforme di streaming ed internet, è ora disponibile gratuitamente online la nuova raccolta di oltre venti film di fantascienza, avventura e fantasy, con effetti speciali in computer grafica 3D, che ha già superato i 40 milioni di visualizzazioni online, ottenendo recensioni dalla stampa internazionale e la selezione in numerosi Festivals in Italia e all’estero.

Chi è appassionato di film di fantascienza, horror, fantasy e d’avventura, può godersi questi mini-film di una durata massima che va dai 5 ai 10 minuti, su qualsiasi dispositivo, dal tablet al cellulare, adatti ad una rapida fruizione sul web.

Pieni di emozione, questi film, diretti dal regista Andrea Ricca, si affidano all’azione, al ritmo veloce e talvolta all’umorismo per raccontare storie di eventi fantastici che sconvolgono la tranquillità della gente comune costretta a combattere per la propria vita. Questi film raccontano di invasioni aliene, mostri fantastici ed eventi paranormali.

I film hanno superato i 40 milioni di visualizzazioni online ed hanno ricevuto recensioni dalla stampa internazionale (gli italiani Ciak, Rai Tre, Il Mattino, Cineblog, Film TV, Nocturno, Fantascienza, Ivid, VideoMakers,Tutto Digitale, Horror Magazine, Fantasy Magazine, Taxi Drivers, Mucchio Selvaggio, News Cinema, Mondo Spettacolo ecc. e gli esteri Starburst Magazine, Rue Morgue Magazine, Scream Horror Magazine, Dread Central, Gruesome Magazine, Horror Movies Ca, Gorezone, HorrorSociety, Bloody Disgusting, Famous Monsters of Filmland, Sfx Magazine, L’Écran Fantastique ecc.).

Tra i film più apprezzati dal pubblico ricordiamo “Spider Danger”, che racconta di un ragno diventato gigante dopo la caduta di un meteorite, con oltre 8 milioni di visualizzazioni, e “AliensNight” sul tema dei

rapimenti alieni , con 9 milioni di visualizzazioni.

Con attori ripresi dal vivo che interagiscono con creature generate al computer questi mini-film si ispirano alla fantascienza e all’horror sia classici che moderni ed a registi come Spielberg, Zemeckis, George Lucas ecc. Un cinema indipendente che si esprime oltre i confini nazionali.

Ecco alcuni Festival del Cinema a cui hanno partecipato: Fantafestival, Miami Film Festival, Vienna Film Festival, Los Angeles Cine Fest, International Fantastic Film Festival, Cleveland Comic Con, Linea D’Ombra Film Festival.

Un esempio delle nuove modalità di comunicazione ed espressione consentite dalle nuove tecnologie come internet e dai prezzi semprepiù accessibili delle attrezzature da ripresa, che può ispirare i giovani ad intraprendere la strada del cinema.

A questi si aggiungono gli apprezzamenti della storica casa di produzione “Hammer Film” e i complimenti del maestro americano degli effetti speciali Tom Savini e del regista Wes Craven. Recentemente i video sono stati apprezzati anche ad alcune personalità del cinema come ad esempio Carlo Verdone, Ricky Tognazzi, Giulio Base, Marco Risi, Manetti Bros e tanti altri.

Lusinghiera la recensione di una delle più autorevoli riviste del settore, Ciak Magazine: “Questi film rappresentano qualcosa di insolito nel panorama del cinema italiano per la tematica di fantascienza e per il grande utilizzo della computer grafica oltre ad essere un notevole risultato per il cinema di genere che esce dai confini nazionali. Un caso unico non solo nell’universo web ma nel cinema italiano. Storie fantastiche di pochi minuti con la perfezione di mini-film. Meraviglia, avventura, emozione si mescolano alla realtà quotidiana”.

“Andrea Ricca, con una mini troupe, ha fatto un delizioso corto. Vorrei congratularmi con lui e tutti i suoi collaboratori per l’idea originale e il contenuto “altamente civico” che ha. Sembra un thriller…per poi mandare invece un messaggio poetico ed etico molto efficace. Bravo! e Bravi!” ha commentato Carlo Verdone.

Tutti i film sono disponibili gratuitamente online sul sito www.andrearicca.it.

I film sono inoltre oggi visibili gratuitamente su Amazon Prime Video (solo USA e UK). «Grazie ad internet i nostri prodotti possono essere visti in tutti i paesi del mondo senza limitazioni geografiche» ha detto il regista.

Alcune informazioni sul regista.

Andrea Ricca è un regista con una forte etica del fai-da-te, laureato in Sociologia e specializzato in grafica 3D, ha esordito nel 1998. Attualmente lavora come disegnatore 3D, editor e fotografo. Ha inoltre collaborato ad alcuni film per il Giffoni Film Festival. Nel 2012 ha pubblicato il libro: “Effetti Speciali Low Budget – Manuale di effetti speciali per registi indipendenti ” in tutte le librerie per Dino Audino Editore.

LA CURIOSITÀ

I cortometraggi di Ricca sono stati citati in due tesi di laurea sul cinema di fantascienza italiano: “Il Cinema Italiano di Fantascienza” con relatore il professore Roy Menarini ed “Il cinema progettato per il Web” con relatore il professore Gian Battista Canova.