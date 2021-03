"Anunnaki: los caídos del cielo", Film Low-fi che racconta i segreti del pianeta.

Oggi parleremo di un film intitolato “Anunnaki: los caídos del cielo” (tradotto in italiano sarebbe: “Anunnaki: quelli caduti dal cielo”), passato inosservato al grande pubblico per il suo budget basso e la “scarsa qualità”. In questo film ci raccontano della “battaglia interna” tra due fazioni di una razza extraterrestre di controllo che fanno parte di quella che alcuni chiamano “la corporazione degli arconti“.

Claudia e Victoria sono due ragazze, rispettivamente una studentessa universitaria e una modella internazionale, che si trovano inconsapevolmente immerse in una guerra di potere tra i clan.

Questi sono formati dagli, creature che combattono da secoli, da quando, più di 5000 anni fa, i lorosi stabilirono in Sumeria . Uruk e Kishar, nel frattempo, sono rettiliani che si nutrono di sangue, ma anche di sofferenza umana.

Inoltre, nel tempo, sono riusciti ad adattarsi per passare inosservati e ad adattare le forme umane. Erano una razza di coloni e sfruttatori che, secondo la leggenda, aiutarono a costruire le prime piramidi e città, fino a quando una divisione interna non li riportò sul loro pianeta.Fatta eccezione per un gruppo di rinnegati che abitavano i piani astrali inferiori della Quarta Dimensione. Sono così arrivati ​​ai giorni di Claudia e Victoria, che dovranno sopravvivere a una simile guerra.

Nel film, ci mostrano come la razza Anunnaki domina il mondo e ha nascosto battaglie tra di loro, oltre al “vampirismo” che eseguono nei rituali occulti. Il film in sé è a basso budget e mescola “roba reale” con fantascienza e cattiva recitazione, ma è interessante per il tema su cui giocano, gli Anunnaki.