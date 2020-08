UFO NEWS – “Caso Collahuasi” ad una svolta. Un misterioso avvistamento UFO in Cile, a distanza di alcuni anno, ritorna di stretta attualità nel panorama OVNI in Sud America. In seguito a delle foto scattate in pieno giorno di qualche anno fa, che ritraevano un misterioso oggetto volante ben visibile in cielo, il CEFAA (acronimo di Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos) ha reso note finalmente le risultanze delle analisi delle immagini.

Arriva la conferma tanto attesa dagli appassionati.

Quello che fusarebbe effettivamente un velivolo, die non riconoscibile nella casistica internazionale.

Il CEFAA del Generale Bermudez ha divulgato i risultati delle sue analisi trovando ampio risalto tra i mass media sudamericani. Diversi fattori, in sede di analisi, hanno fatto convergere verso un risultato che non mancherà di dividere il campo tra scettici e possibilisti sul fenomeno UFO.

Sul sito ufficiale del CEFAA. puoi trovare la pagina dedicata al Caso Collahuasi. Vieni a commentare l’articolo nella nostra pagina Facebook Spazio-UFO.