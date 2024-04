Il prossimo 20 aprile, Falconara (Ancona) sarà il palcoscenico di un evento straordinario dedicato agli UFO e agli extraterrestri. Organizzato dal CUFOM, questo simposio, ricco di sessioni mattutine e pomeridiane, promette di svelare nuove prospettive su un argomento affascinante e misterioso. L’evento avrà luogo presso la Sala Principale Centro Pergoli, generosamente messa a disposizione dal Comune, in piazza Mazzini n.2, Falconara Marittima.

Il programma: da UFO nei cieli a incontri con gli extraterrestri

Il simposio inizierà alle 10:00 del mattino e proseguirà fino alle 13:00, per poi riprendere alle 14:30 e concludersi alle 17:30. Durante queste sessioni, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in una serie di relazioni avvincenti tenute da esperti di spicco nel campo ufologico italiano. Argomenti trattati includono incontri ravvicinati con extraterrestri, avvistamenti negli Stati Uniti, presenza di alieni sulla Terra e nell’arte, e presunti incontri di antichi popoli con divinità stellari.

Relatori di prestigio: gli esperti che illumineranno il convegno

Tra i relatori di alto profilo che interverranno al simposio ci sono Filiberto Caponi, Angelo Carannante, Ennio Piccaluga, Vincenzo Pinelli, Berardino Ferrara, Raffaele e Paolo Iandoli, e Valentina Virgulti. Questi esperti offriranno una vasta gamma di prospettive e conoscenze sul mondo degli UFO e degli extraterrestri, garantendo una giornata ricca di spunti interessanti e approfondimenti accattivanti.

Come partecipare e informazioni utili

L’ingresso al simposio è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Tuttavia, considerando l’atteso grande afflusso di pubblico, si consiglia vivamente di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto. Per ulteriori informazioni e per eventuali domande, è possibile contattare i numeri telefonici forniti. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento straordinario e scoprire tutto ciò che c’è da sapere sugli UFO e sugli extraterrestri!