UFO E ALIENI – Il Cover Up sugli UFO: solo una leggenda? Esistono scuole di pensiero diverse anche tra i ricercatori della tematica a riguardo. C’è chi sostiene come, già dal presunto UFO Crash di Roswell in poi (1947), le autorità governative americane abbiano un quadro chiaro sul fenomeno degli avvistamenti UFO, sulla loro possibile origine extraterrestre e sugli scopi delle ipotetiche “visite” sul nostro pianeta. C’è chi invece sostiene come, presumibilmente, neanche le istituzioni governative della prima super-potenza mondiale abbiano una idea chiara e definita del fenomeno OVNI.

Secondo questa scuola di pensiero, tuttavia minoritaria in seno all’ufologia contemporanea, una volta determinato un basso tasso di rischio le autorità avrebbero deciso semplicemente di disinteressarsene, non confermando tuttavia l’esistenza di ipotetici alieni ufficialmente.

Teorie controverse e dibattute, dove non mancano le zone d’ombra e le contraddizioni, riassumibili in termini come “Cover Up”, “insabbiamento”, “False Flag” e “Congiura del Silenzio”. Sul sito ufficiale dell’ufologo italiano Alfredo Lissoni, è presente un ampio dossier on line che riassume le principali tematiche ed episodi inerenti il Cover Up a stelle e strisce.