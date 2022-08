TERREMOTO VULCANO OGGI – Le autorità islandesi hanno allertato la popolazione dopo l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nel sud-ovest del Paese, a soli otto mesi dal suo ultimo episodio di attività.

Gli scienziati dell’Icelandic Bureau of Meteorology avevano anticipato il fenomeno dopo che una serie di terremoti registrati nell’ultima settimana hanno rivelato

OFFICIEL, le volcan Fagradalsfjall en Islande s’est réveillé aujourd’hui 🌋 🇮🇸 pic.twitter.com/cElZBtZ7ec — SpaceScience🌟 (@SpaceScience_) August 3, 2022

l’attività vulcanica vicino alla crosta terrestre.

Il Fagradalsfjall si trova in una valle disabitata, a circa 32 chilometri dalla capitale. Nonostante sia vicino all’aeroporto internazionale di Reykjavík, nessuno dei voli è stato cancellato e tutte le strutture sono ancora aperte. Tuttavia, le autorità avvertono la popolazione di non avvicinarsi al vulcano.

Nel video in diretta streaming che trasmette lo svolgersi dell’eruzione, si può vedere come il magma fuoriesce da una stretta fessura lunga tra i 100 ei 200 metri su un campo di lava, il segno lasciato dall’eruzione dell’anno scorso.

Il vulcanologo Magnus Tumi Gudmundsson quando stava per salire a bordo di un elicottero per visitare il sito: “Non sappiamo in quale fase si trovi il processo“. Ha anche riconosciuto che, all’inizio, l’eruzione sembrava essere su scala minore.