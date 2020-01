Diretta streaming di Juventus Udinese. La Juventus di Maurizio Sarri fa il suo esordio nella Coppa Italia TIM Cup ricevendo all’Allianz Stadium di Torino, l’Udinese di Luca Gotti, per gli ottavi di finale. La Juventus guida l’albo d’oro del trofeo con 13 vittorie complessive, l’ultima delle quali nella scorsa stagione, mentre l’Udinese è stata finalista nella primissima edizione del 1922, perdendo poi la finale contro il Vado dopo i tempi supplementari (1-0).

Rolando Mandragora è il miglior marcatore dell’Udinese nel torneo a quota 3 reti.

Diretta Juventus Udinese in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi mercoledì 15 gennaio 2020. Streaming gratis per tutti con Rai Play. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta che però in Italia è oscurato.

Le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Bernardeschi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Lasagna, Nestorovski. Allenatore Luca Gotti.