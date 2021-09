Mi 11T, ultimo cellulare Xiaomi pensato per registrare Video

E se Mi 11T Pro raggiunge la fascia alta con prezzi ridotti del 50% al momento del lancio, l’MI 11T non manca. Siamo di fronte a un cellulare progettato per la registrazione video, da qui il “Cinemagic” che accompagna la sua descrizione.

Disponibile su aliexpress, è dotato di una fotocamera grandangolare da 108 MP, telemacro 2x e ultra grandangolare da 120 °, ideale per catturare video veloci in qualsiasi momento. Utilizza un super pixel 9 in 1 da 2,1 μm e un sistema di elaborazione delle immagini molto potente.

L’intelligenza artificiale è presente sia nella foto che nel video. Per questo dispone di Audio Zoom, che permette di catturare l’audio a distanza, come mostrato nell’annuncio che pubblichiamo sul nostro tiktok.

Lo schermo è AMOLED da 120 Hz e dimensioni di 6,67 pollici, dotato di TrueColor.

Ha una luminosità di 1000 nits e una frequenza di campionamento del tocco ultraelevata di 480 Hz, ideale per i giochi.

Il design è molto professionale, finiture perfette con 3 colori: Meteorite Grey, Moonlight White e Celestial Blue.

Sul processore, utilizza Mediatek Dimensity 1200-Ultra 6nm, che consente il doppio 5G e raggiunge i 3 GHz.

Per quanto riguarda il suono, supporta Dolby Atmos attraverso i suoi due altoparlanti.

La ricarica cablata da 67 W e la sua batteria da 5000 mAh, gli consentono di essere al 100% in soli 36 minuti.

Questo è uno dei punti più rilevanti, essere in grado di avere una ricarica rapida che consente di non lasciare il cellulare in carica tutta la notte, è sufficiente farlo mentre facciamo la doccia e facciamo colazione ogni mattina, cosa che la batteria apprezzerà, dal momento che aumenterà la sua durata utile.

Prezzo e coupon del Xiaomi Mi 11T

Il Mi 11T sarà disponibile da oggi su aliexpress ad un prezzo di 432 euro nella sua versione 128G utilizzando il coupon 09ESOW25.