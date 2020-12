NORVEGIA DISASTRO – Almeno nove persone sono rimaste ferite in una frana avvenuta mercoledì mattina presto in un villaggio del comune di Gjerdrum a circa 25 km a nord-est di Oslo (Norvegia). Le immagini scattate nel villaggio di Ask mostrano almeno otto case colpite dal cedimento del terreno, che ha lasciato un burrone lungo 700 metri.

Le autorità hanno evacuato circa 700 persone. L’operazione è in corso ed è stato deciso di ampliare la zona di evacuazione dopo che una valutazione geologica ha rilevato la minaccia di nuove frane.

Gjerdrum ha una popolazione di oltre 5000 abitanti.

Non si sa dove si trovino 29 persone e le autorità non escludono che alcune siano rimaste intrappolate tra le macerie delle case crollate. Il primo ministro Erna Solberg ha espresso le sue condoglianze ai residenti della città. “Mi dispiace vedere come le forze naturali hanno devastato Gjerdrum. Il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti dalla frana”, ha scritto sul suo account Twitter.