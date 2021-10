Gran Premio di Turchia di Formula 1 Streaming Gratis. L’olandese Max Verstappen su Red Bull contro il sette volte campione del mondo, il britannico Lewis Hamilton anche nel Gran Premio di Turchia di Formula 1 stagione 2021., 16esima prova del mondiale di Formula 1 2021.

Charles Leclerc (Ferrari) è andato molto bene elle prove libere del venerdì e si è detto moderatamente contento del secondo posto nelle seconda sessione di prove libere dietro alla Mercedes di Hamilton (che sarà domani penalizzato di 10 posti per il cambio di power unit).

Dove vedere il GP Turchia di F1 2021 streaming tv e diretta senza usare Rojadirecta



Il Gran Premio di Turchia in diretta tv oggi sabato 9 ottobre alle ore 11 ci saranno le Prove Libere 3, mentre alle 14 si svolgeranno le qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza. Partenza Gara alle ore 14:00 di domenica 19 ottobre in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite), e in chiaro alle 18 su TV8. Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.