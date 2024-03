Il governo degli Stati Uniti non sta nascondendo alieni o le loro astronavi, ma ha esaminato un programma per studiare eventuali tecnologie aliene senza però trovare prove della loro esistenza. Gli avvistamenti UFO sono stati attribuiti a voli segreti di aerei spia e veicoli spaziali americani, mentre la proposta di invertire l’ingegneria di astronavi aliene è stata scartata per mancanza di prove.

Il Pentagono ha smentito l’accesso a tecnologie extraterrestri da parte del governo degli Stati Uniti e delle aziende private, affermando che non ci sono prove verificabili a supporto di tali affermazioni. Una revisione condotta dall’Ufficio di Risoluzione delle Anomalie in tutti i Domini del Pentagono ha concluso che la maggior parte degli avvistamenti di UFO erano oggetti e fenomeni ordinari e il risultato di un’identificazione errata.

Questo interesse è stato scatenato da video del 2017 che sembravano mostrare aerei misteriosi. Il Pentagono ha pubblicato un rapporto nel giugno 2021 su oltre 140 avvistamenti di UFO, concludendo che non c’era alcuna prova di attività aliena in nessuno dei casi.

Nonostante il governo abbia mostrato interesse negli UFO, il rapporto smentisce molte delle affermazioni riguardo agli alieni e alle tecnologie aliene. Tuttavia, c’è una menzione di un programma segreto chiamato Kona Blue, proposto al DHS (Department of Homeland Security), che avrebbe potuto coinvolgere l’ingegneria inversa di tecnologie aliene.

Un suggerimento per istituire un programma è stato inizialmente ben accolto presso il DHS ma alla fine è stato rigettato per mancanza di merito. Nessun manufatto o corpo extraterrestre è mai stato raccolto, essendo ciò solo ipotizzato dai sostenitori del progetto Kona Blue. L’AARO pubblicherà presto un secondo volume del rapporto sugli avvistamenti di UFO, mentre il DOD sta lavorando a un kit di sensori portatile chiamato “sistema Gremlin”.

Ci sarà mai una conclusione a questo “mistero”? Nonostante la mancanza di prove concrete ufficiali sugli avvistamenti di UFO, vi sono migliaia di testimonianze di persone che affermano di aver visto oggetti non identificati nel cielo. Queste testimonianze variano da semplici avvistamenti di luci nel cielo a incontri ravvicinati con presunti esseri extraterrestri. Tuttavia, la mancanza di prove fisiche e scientifiche rende difficile confermare la veridicità di tali avvistamenti.