La Rete, tra portali e app, offre una vasta gamma di giochi gratuiti, per tutti i gusti, dai nuovi videogame agli Arcade, dalle carte al poker, sia in versione solitaria che multiplayer

Il mondo dell’intrattenimento videoludico online è tutto da scoprire, anche perché si è di fronte a una platea di utenti variegata e sempre più numerosa, corrispondente a più della metà della popolazione.

Se l’industria ludica in Italia ha oltrepassato nel 2021 i 2 miliardi di euro di incassi, vero è che non tutti i giocatori – in tempi di crisi – possono permettersi di spendere in console o titoli di nuova uscita. Il marketing degli operatori, però, è venuto incontro alle esigenze di chi comunque non vuole rinunciare a divertirsi online, in solitaria o in compagnia.

Per questo app e portali dedicati, specializzati nel gaming e nel gioco online in senso più lato, offrono vari tipi di esperienze ludiche del tutto gratuite.

Per chi ama i videogiochi di ultima generazione e le nuove uscite sul mercato, le demo version sono versioni incomplete del videogame, che però si possono provare gratuitamente. Alcune piattaforme, come Steam, dispongono di una sezione Demo e di una Free-to-Play: tra i titoli rilasciati in prova, nel primo caso, alcuni tra i più recenti sono Euro Truck Simulator 2 e Total Conflict, con tanto di recensioni degli utenti. Altri giochi, divisi per categoria, possono essere provati in Free-To-Play, con possibilità di acquistare pacchetti a prezzi scontati. Epic Games Store è l’altra piattaforma più usata dai gamers che si registrano e scaricano il client, e poi scelgono tra il vasto catalogo di giochi gratuiti, con titoli che vanno da Fortnite a League of Legends, ma senza escludere altre opzioni meno sofisticate per chi vuole semplicemente divertirsi online.

Oltre ai giochi gratis, e alle prove demo, gli operatori dell’intrattenimento ludico in Rete offrono spesso anche delle prove gratuite, diverse a seconda del tipo di piattaforma.

Restando in ambito gaming, le prove gratis di giochi completi prevedono di poter scaricare il titolo, in genere in fase di lancio sul mercato, sul proprio dispositivo, e di poter giocare per un dato limite di tempo, per poi decidere se procedere o meno con l’acquisto.

Un meccanismo simile è quello che consente a chi vuole provare l’esperienza del casinò online di accedere ai giochi senza aprire un conto ed effettuare un deposito. I concessionari legali a distanza, tra i vari bonus, offrono infatti quello “senza deposito”. Con questo tipo di vantaggio promozionale viene erogato una sorta di credito virtuale, che può essere usato per giocare, ad esempio, a Poker, Blackjack, Scopa, oppure alla roulette o alle slot machine, con giri gratis detti “free spin”. I bonus senza deposito, così come i free spin nei casinò online, vengono rilasciati soltanto agli utenti maggiorenni che si registrano al sito dell’operatore, e poi possono scegliere se continuare o meno a giocare, aprendo un proprio conto con deposito.

Chi ama le carte, il tavolo verde, ma anche i classici videogiochi Arcade oppure i table games e altri tipi di videogames da condividere con gli amici in modalità multiplayer, ha però anche un’altra possibilità di giocare gratis, senza rinunciare alla qualità: le app.

Chi ha un dispositivo Android, tablet o smartphone, può accedere al Play Store per trovarsi di fronte a una varietà sconfinata di titoli divisi per categoria, dagli sparatutto ai cartoon, dai gestionali ai simulatori, passando per i fantasy. Alla voce “classifiche con articoli migliori a 0 euro” si potrà già avere un’idea della qualità dei giochi sulla base delle recensioni della community.

Le app solitamente sono gratuite, anche se esiste la possibilità che al loro interno siano supportate delle modalità di acquisto in-app con contenuti pubblicitari.

Anche i possessori di dispositivi iOS possono contare sulle app della Mela morsicata per poter giocare tramite iPhone o iPad senza spendere un euro. Basta accedere all’App Store per visualizzare, alla voce “Giochi”, una “top classifica gratuiti” aggiornata, con titoli che vanno da Call of Duty a Mario Kart Tour, e da Uno a Nomi, Cose, Città.

Se invece non si vuole appesantire il dispositivo scaricando un’applicazione ma si vuole passare un po’ di tempo online a giocare in modo del tutto gratuito, da desktop e senza troppe pretese sulla resa grafica e sugli effetti sonori, basta cercare online tra i portali di gioco multicategoria, come ad esempio Gioco.it.

Anche in questo caso, ce n’è per tutti i gusti.