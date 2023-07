Le proprietà che di solito vengono attribuite a bere una tazza di caffè al mattino probabilmente non sono dovute solo alla caffeina, afferma uno studio pubblicato la scorsa settimana sulla rivista Frontiers in Behavioral Neuroscience. Un gruppo di scienziati portoghesi ha concluso che potrebbe trattarsi di una sorta di effetto placebo causato dal nostro cervello, suggerendo che la caffeina non è esattamente responsabile di aiutarci a svegliarci al mattino.

I ricercatori hanno reclutato persone che bevevano almeno una tazza di caffè al giorno, hanno intervistato tutti i partecipanti per raccogliere dati sociodemografici e hanno eseguito due brevi risonanze magnetiche funzionali: una prima di bere caffè e un’altra 30 minuti dopo aver bevuto una tazza di caffè o una bevanda con caffeina.

Così, gli scienziati hanno concluso che la caffeina regolare riproduce solo parzialmente l’effetto di una tazza di caffè. Maria Picó-Pérez, prima autrice dello studio, ha menzionato che i partecipanti “erano più pronti per l’azione e attenti agli stimoli esterni dopo aver bevuto caffè”.

“Considerando che alcuni degli effetti che abbiamo trovato sono stati riprodotti dalla caffeina, potremmo aspettarci che altre bevande con caffeina condividano alcuni degli effetti”, ha continuato l’esperta citata dalla rivista.

Tuttavia, i ricercatori hanno registrato che “altri effetti erano specifici per il consumo di caffè e erano guidati da fattori come l’odore e il sapore specifici della bevanda o le aspettative psicologiche associate al suo consumo”.

Dai risultati dello studio, gli scienziati prevedono di analizzare in futuro le differenze individuali nell’assorbimento della caffeina tra i partecipanti.