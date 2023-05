Un automobilista è stato fermato dalla polizia in Colorado perché guidava troppo velocemente. Tuttavia, invece di ammettere la colpa, l’uomo ha tentato di convincere gli agenti che il conducente era in realtà il suo cane. Il limite di velocità era di 30 miglia orarie, ma l’uomo ha raggiunto le 52 miglia orarie.

La polizia ha ordinato all’uomo di fermarsi e quando si è avvicinata all’auto, ha visto l’uomo scambiare il posto con il cane. L’automobilista è poi risultato essere ubriaco e ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato rapidamente catturato. Adesso è stato arrestato per diverse accuse, tra cui guida in stato di ebbrezza, resistenza all’arresto ed eccesso di velocità. Il cane dell’uomo è stato affidato a un amico per il momento.