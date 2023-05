Il famoso astrofisico Avi Loeb ha chiesto a tutti i suoi alunni: “Se trovassi un aggeggio alieno, premeresti i suoi pulsanti?”. Questo perché sta guidando il Progetto Galileo in una spedizione per recuperare i resti del primo meteorite interstellare, IM1, nell’Oceano Pacifico. Loeb ha descritto come la resistenza di questa meteora è superiore a quella di tutte le altre 272 meteore del catalogo CNEOS della NASA.

Inoltre, ha parlato della possibilità che gli esseri più intelligenti esistiti nel cosmo dal Big Bang, 13,8 miliardi di anni fa, siano dotati di intelligenza artificiale. Durante la lezione, gli studenti erano divisi sulla scelta di premere i pulsanti dell’aggeggio. Loeb ha detto di preferire esaminare attentamente l’oggetto interstellare con mezzi passivi in ​​un laboratorio, proprio come se fosse un animale intelligente traumatizzato trovato in natura.

La possibile scoperta di vita aliena mette in luce il dilemma di come affrontare l’imprevisto. Gli alieni potrebbero essere più avanzati di noi e quindi ci sarebbe molto da imparare da loro. Dovremmo mantenere una mente aperta e non cadere nella trappola dell’arroganza. Tuttavia, dobbiamo anche essere cauti e cercare prove concrete di vita extraterrestre prima di fare affermazioni straordinarie.

Molti credono nell’esistenza di vita intelligente oltre la Terra, ma per scoprire la realtà servono prove scientifiche.

Elon Musk ha dichiarato di non aver visto prove di alieni nonostante la sua esperienza nello spazio. Tuttavia, molti imprenditori di esopianeti come Musk avrebbero potuto lanciare versioni della suaper miliardi di anni. Una volta trovata la prova inconfutabile dell’esistenza di vita extraterrestre , la comunità scientifica tradizionale la sosterrà come una possibilità discussa per molti decenni.

Avi Loeb paragona la ricerca di vita extraterrestre alla ricerca di una chiave per aprire una porta chiusa. Afferma che un bambino che trova le chiavi della porta può aprirla facilmente, proprio come uno scienziato che trova la prova dell’esistenza degli alieni. L’autore ritiene che trovare un aggeggio alieno funzionante nell’Oceano Pacifico sarebbe cruciale per lo sviluppo futuro dell’umanità come specie interstellare.

Sottolinea anche l’importanza di non rifiutarsi di cercare queste prove e invita i giovani a diventare “ragazzi che trovano gli indizi” nella scoperta della vita extraterrestre. Infine, l’autore suggerisce che la competizione con le creature biologiche extraterrestri dovrebbe essere vista come una competizione interna, guardando al nostro specchio magico e insistendo sul fatto che non abbiamo concorrenza.

Secondo le sue recenti affermazioni, gli esseri più intelligenti esistiti nella storia dell’universo potrebbero essere dotati di intelligenza artificiale. Questi astronauti IA potrebbero essere in grado di superare l’intelligenza umana in molti campi. La loro apparizione potrebbe causare uno shock tra gli umani.

L’intersezione tra arte e scienza può portare alla scoperta di nuove frontiere della conoscenza. Per esporre correttamente eventuali oggetti alieni, sarebbe meglio farlo in un museo. Il capo curatore del Museum of Modern Art ha promesso di esporre qualsiasi importante scoperta dall’Oceano Pacifico a New York. Alla fine della sua lezione, il professore ha chiesto ai suoi studenti se pensano che ci sia stata una specie più intelligente nel nostro passato cosmico e tutti hanno alzato le mani, dando al professore fiducia nel futuro dell’umanità. Si spera che una nuova generazione di scienziati possa darci una visione di ciò che si trova oltre la cornice del nostro specchio.