Si tratta di un “intruso alieno” che deve essere studiato dagli scienziati: un meteorite precipitato nell’Oceano Pacifico nel 2014 verrebbe rimosso, in parte, con un enorme magnete. Almeno, questo è ciò che propone un team dell’Università di Harvard.

La roccia interstellare denominata CNEOS 2014-01-08, larga circa 0,5 metri, è caduta sul nostro pianeta l’8 gennaio 2014 con un’energia equivalente a circa 121 tonnellate di TNT.

Il comando spaziale degli Stati Uniti ha confermato che era interstellare e il motivo è che stava viaggiando a 60 chilometri al secondo rispetto al Sole. È troppo veloce per essere gestito dalla gravità del sole. Amir Siraj, astrofisico dell’Università di Harvard, ha parlato con Words Side Kick, in una nota citata da Live Science, per pubblicizzare il piano della squadra.

“Trovare un tale frammento rappresenterebbe il primo contatto che l’umanità ha avuto con un materiale più grande della polvere, proveniente da oltre il Sistema Solare“, ha sottolineato l’esperto, che ha scritto un articolo sul meteorite.

I motivi per cui l’oggetto caduto nel Pacifico è considerato interstellare

Siraj ha identificato l’origine interstellare dell’oggetto in uno studio del 2019 con una confidenza del 99,999%, ma è stato solo a maggio 2022 che il comando spaziale degli Stati Uniti lo ha confermato.

“Ha colpito l’atmosfera a circa 100 miglia al largo della costa della Papua Nuova Guinea nel cuore della notte, con circa l’1% dell’energia della bomba di Hiroshima”, ha spiegato Siraj, confrontandola con la bomba atomica sganciata il 9 agosto 2015 1945 dagli Stati Uniti in Giappone.

Lo scienziato spiega i motivi per cui CNEOS 2014-01-08 proviene da un altro sistema stellare.

“Alla distanza dalla Terra al Sole, qualsiasi oggetto che viaggia a una velocità superiore a circa 42 chilometri al secondo si trova su un percorso di fuga iperbolico illimitato rispetto al Sole”, osserva Siraj.

“Ciò significa che CNEOS 2014-01-08 stava chiaramente superando il limite di velocità locale per gli oggetti legati e non ha incrociato il percorso con un altro pianeta lungo il percorso, quindi deve aver avuto origine al di fuori del Sistema Solare“.

Come saranno in grado di ottenere materiale dal meteorite fuori dal mare?

Il Progetto Galileo è il nome della missione per estrarre materiale dal meteorite del Pacifico. Una nave trasporterà una slitta magnetica su un argano a palangaro, una specie di magnete, che verrà rimorchiata lungo il fondo del mare per 1,7 chilometri per 10 giorni.

Il magnete non sarà in grado di rimuovere l’intero meteorite, ma sarà in grado di rimuovere piccoli frammenti che verranno studiati.

Tuttavia, il problema principale è l’entità del problema. Occorrono 1,1 milioni di dollari per completare il totale di 1,6 milioni. Pertanto, non esiste ancora una data precisa per raggiungere il suo obiettivo.