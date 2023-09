Oggi parleremo dei vantaggi di mangiare fichi, il delizioso frutto dell’albero del ficus, originario del Medio Oriente e del Mediterraneo. Secondo quanto riportato dalla BBC Good Food, i fichi sono consumati e apprezzati da secoli. Questi piccoli frutti a forma di lacrima hanno una buccia commestibile di colore viola o verde e una polpa dolce di colore rosa all’interno.

Naturale dolcificante

Possono essere consumati freschi o essiccati durante tutto l’anno.

La loro dolcezza naturale li rende un dolcificante che può sostituire lo zucchero nella preparazione di dolci e in cucina, oppure possono essere gustati come spuntino salutare. È davvero sorprendente quanti benefici per la salute siano presenti in questo piccolo pezzo di naturale bontà.

Ricchi di nutrienti

Secondo la BBC Good Food, i fichi sono ricchi di zuccheri naturali, vitamine, minerali e fibre solubili. Sono un’ottima fonte di calcio, rame, magnesio, ferro e vitamine A, K e B6, che contribuiscono al benessere generale. Grazie ai loro acidi fenolici e flavonoidi, che sono antiossidanti, i fichi possono aiutare a prevenire o ridurre al minimo il danno cellulare causato dai radicali liberi.

Benefici per la pressione sanguigna

Nonostante contengano zuccheri naturali, i fichi freschi ne hanno una quantità inferiore rispetto a quelli secchi. Secondo Healthline, i fichi possono migliorare la pressione sanguigna e aiutare a ridurre i livelli di grassi nel sangue, diminuendo così il rischio di malattie cardiache. Uno studio condotto sugli estratti di fichi ha dimostrato che essi possono ridurre la pressione sanguigna sia in ratti con pressione alta che in quelli con livelli normali. Quindi, concedersi questi sani piaceri per il cuore significa sapere che i benefici superano di gran lunga le calorie.

Adatti ai diabetici

Nonostante i fichi siano ricchi di zuccheri naturali, sono in realtà ottimi anche per i diabetici. Questo perché hanno un basso indice glicemico e uno studio del 1998 ha mostrato che i partecipanti che hanno bevuto tè alle foglie di fico a colazione per un mese hanno ridotto il loro fabbisogno di insulina del 12%. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato l’utilizzo di piante tradizionali, come i fichi, per curare il diabete. Tuttavia, è importante consumarli con moderazione, specialmente la frutta secca, a causa dell’alto contenuto di zuccheri.

Benefici per l’intestino e la pelle

I fichi sono stati utilizzati come rimedio naturale per problemi intestinali come la stitichezza. Ciò è dovuto al loro alto contenuto di fibre solubili, che promuovono la salute dell’intestino riducendo la stitichezza e agendo come prebiotici, secondo Healthline. Mangiare fichi secchi può anche aiutare le persone affette da sindrome dell’intestino irritabile (IBS), riducendo il dolore, il gonfiore e la stitichezza.

Secondo uno studio condotto su 45 bambini affetti da dermatite allergica, le persone con malattie della pelle come dermatite allergica e pelle secca possono trarre benefici dai fichi. Lo studio ha dimostrato che una crema a base di estratti di fichi secchi era più efficace dell’utilizzo di una crema all’idrocortisone. Inoltre, gli estratti di fico possono aiutare la pelle di chiunque a mantenere un aspetto più sano, poiché gli antiossidanti riducono la degradazione del collagene e possono ridurre le rughe.