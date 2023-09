Il tifone Saola si è abbattuto nella provincia cinese meridionale del Guangdong sabato mattina presto mentre violenti venti hanno colpito le vicinanze di Shenzhen, Hong Kong e Macao, uccidendo almeno una persona e provocando distruzione e inondazioni in molte aree. L’ufficio meteorologico cinese ha previsto che Saola “potrebbe diventare il più forte tifone che si è abbattuto sul delta del fiume Pearl dal 1949”.

Saola è un super tifone con venti che superano i 200 km/h. Secondo le autorità cinesi si è trattato di un violento tifone che si è abbattuto sulla città di Zhuhai con venti in calo fino a circa 160 km/h.

Venerdì, Hong Kong e la vicina provincia del Guangdong hanno cancellato centinaia di voli e chiuso negozi, scuole e mercati finanziari prima dell’arrivo del fenomeno meteorologico. Inoltre, Hong Kong ha imposto il suo massimo segnale di tempesta ciclonica pari a 10 venerdì notte, abbassandolo a 8 sabato mattina.

Ora, nonostante il suo indebolimento, Saola continua a colpire la regione, secondo le autorità cinesi.

L’Autorità aeroportuale di Hong Kong ha riferito che più di 300 persone sono rimaste bloccate nell’aeroporto della città dopo che 460 voli sono stati cancellati.

Gli alberi caduti furono sparsi su molte strade e i cartelloni pubblicitari furono fatti saltare in aria. Tuttavia, un altro tifone si sta già avvicinando alle terre cinesi. Si prevede che il nuovo Haikui approderà sull’isola di Taiwan domenica notte prima di spostarsi a ovest, nella provincia del Fujian.

Returning the #garbage of humans, the sea said that your goods had fallen, take them back.#saolatyphoon #Saola #Typhoon #TyphoonSaola #HongKong #disaster #Damage pic.twitter.com/VpKXMgN36m

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 2, 2023