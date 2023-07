Con l’arrivo dell’estate aumentano anche gli incidenti in montagna, un luogo ambito da molti italiani che cercano refrigerio dalle alte temperature delle città durante le vacanze.

Un alpinista romano è deceduto nel pomeriggio durante un’arrampicata lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo del Gran Sasso. La vittima si trovava con un compagno ed era il primo a salire, quando è caduto lungo la parete finendo incastrato in una nicchia della parete sottostante.

Il compagno della vittima ha chiamato il servizio di emergenza 118 ed è scattato il. Il soccorso alpino è intervenuto utilizzando un elicottero per recuperare sia il corpo della vittima che l’altro alpinista rimasto illeso.

Un’escursionista è deceduta a causa delle ferite riportate nella caduta dal sentiero delle Cascate di Fanes nei pressi di Cortina d’Ampezzo (Belluno). La vittima stava camminando in gruppo quando ha scivolato ed è caduta per circa 50 metri tra le rocce. Appena è stato dato l’allarme, sono stati inviati sul luogo un elicottero del servizio di emergenza 118 e una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare e il suo corpo è stato trasportato in eliambulanza fino a Fiames.