Su Internet, giorno dopo giorno, si trovano storie diverse di un artista o di un altro, se non di tutti, poiché su Internet si possono trovare tutti i tipi di informazioni, comprese le più elementari: del suo nome, data di nascita e tutta la sua biografia che racconta della sua infanzia, così come tutte le conquiste che ha ottenuto nel corso della sua vita.

Ci sono artisti in particolare che hanno delle storie curiose, come alcuni personaggi famosi che hanno teorie che affermano di essere morti e di essere stati sostituiti da una persona che sembrava il loro doppio. Anche se suona strano, ci sono molti fan che mantengono la loro creatività al massimo, perché ci sono anche storie di coloro che hanno simulato la propria morte, patti con il diavolo e molti altri.

Alcune di queste celebrità che a quanto pare avrebbero cospirato con il loro doppio una volta morte. Anche se prima devi capire di cosa tratta questa teoria. Tutto indica che si tratta di celebrità che sono morte ma a causa del loro grande riconoscimento nell’industria musicale e nel mondo dello spettacolo sono state sostituite da sosia in modo che la loro assenza non si notasse.

Avril Lavigne

È una delle cantanti che ha sentito parlare di più di questa teoria, dal momento che a quanto pare l’artista si sarebbe tolta la vita nel 2003 a causa della vita forte che conduceva e della quantità di pressione a cui è stata sottoposta per essere famosa per i suoi 19 anni. Ecco perché, secondo le cospirazioni presentate, la cantante sarebbe stata sostituita da Melissa Vandella, attrice ingaggiata che, inoltre, avrebbe inviato alcuni messaggi subliminali nella sua canzone ‘Happy Ending’.

Paul McCartney

Il cantante dei Beatles, sarebbe morto dopo un incidente stradale mortale nel 1996, tuttavia, poiché la band godeva di grande fama in quel momento, non poteva mancare la presenza di uno dei suoi quattro membri, quindi si è svolto un concorso trovare il doppio perfetto e lì avrebbe vinto William Campbell, che da allora è incaricato di sostituirlo, anche se tutto sarebbe stato svelato sulla copertina di Abbey Road.

Luis Miguel

Il ‘Sole del Messico’, come lo chiamavano da anni i suoi fan, avrebbe perso la vita negli anni ’90, perché secondo le teorie, tutto sarebbe successo a causa di un’overdose o di un coma etilico, quindi a causa del suo riconoscimento ha dovuto essere sostituito da un altro artista.

Anche chi sostiene questo tipo di complotto sostiene che in realtà si tratta di un doppio perché da allora il musicista ha smesso di cantare in italiano e non ha mai suonato il pianoforte durante le sue presentazioni, cosa che in precedenza faceva regolarmente nei suoi spettacoli. Con questo, tutto indicherebbe che il sostituto del messicano non avrebbe la capacità di imparare dalle abilità di quello reale.

Per ora queste teorie sono rimaste tali, in complotti non del tutto provati, quindi c’è chi ci crede o addirittura prende in giro le persone che le usano, assicurando che non sia altro che un’ossessione per qualcuno.