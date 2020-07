Un giudice del tribunale distrettuale di Columbia, negli Stati Uniti, ha decretato lunedì la chiusura temporanea del gasdotto Dakota Access, il cui lavoro ha portato a intense proteste negli Stati Uniti nel corso degli ultimi anni. Gruppi di attivisti si oppongono al progetto a causa del rischio associato all’ambiente e ai nativi americani, come la tribù Sioux sulla riserva di Standing Rock e altri.

“Temendo terribili conseguenze ambientali, le tribù indiane americane sulle riserve vicine [sul lago Oahe] hanno cercato per diversi anni di invalidare i permessi federali che consentono al gasdotto Dakota Access di trasportare petrolio sotto il lago.

Oggi, finalmente, raggiungono questo obiettivo, almeno per ora”, si legge nel comunicato stampa del tribunale distrettuale per la Columbia.

Il progetto dell’oleodotto sotterraneo, lungo circa 1886 chilometri, che prevede di trasferire circa 570.000 barili al giorno, deve essere inattivo e completamente svuotato prima del 5 agosto per essere sottoposto a una valutazione ambientale. L’US Army Corps of Engineers ha riferito che ci vorranno circa 13 mesi per completare la revisione ambientale richiesta.

Nel 2016, l’inizio della costruzione dell’oleodotto – che prevede di attraversare quattro Stati, oltre al fiume Missouri e siti sacri come Standing Rock Sioux – ha portato alla convergenza delle più grandi popolazioni indigene negli Stati Uniti da più di un secolo.

La Grande Nazione Sioux (Očhéthi akówiŋ, come si chiamano) si è riunita per intraprendere un’azione coordinata poiché nel 1876 i Sette Concili di Fuoco si allearono per combattere nella battaglia di Little Bighorn, considerata una delle grandi sconfitte subite da l’esercito degli Stati Uniti nelle guerre contro i popoli indigeni durante il XIX secolo.