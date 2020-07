Milan-Atalanta streaming e diretta tv. Si gioca alle 21:45 di oggi venerdì 24 luglio per la 36 giornata di Serie A. Il Milan è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più volte in A (42) – completano 51 successi rossoneri e 24 nerazzurri. Dopo il 5-0 della partita d’andata, l’Atalanta potrebbe vincere entrambe le sfide di una singola Serie A contro il Milan per la prima volta dalla stagione 2007/08, sotto la guida di Luigi Delneri. L’ultimo successo dell’Atalanta contro il Milan nel girone di ritorno in Serie A risale al 2016, quando alla guida dei bergamaschi c’era Edoardo Reja.

Dove vedere Milan-Atalanta in streaming e in diretta tv.

Milan-Atalanta viene trasmessa sui canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite) anche in alta definizione HD.

Diretta Milan-Atalanta Streaming: ultime notizie formazioni.

La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 o sulla Rai. La partita sarà disponibile in live streaming su. App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà lascritta con gli. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Bennacer, Hernandez. Indisponibili: Conti, Duarte, Musacchio, Romagnoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic.