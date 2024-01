Il nostro satellite naturale, la Luna, è da molti anni fonte di fascino e curiosità per milioni di persone. Ecco perché vari gruppi di scienziati hanno dedicato sforzi e risorse al suo studio. In una recente pubblicazione sulla rivista Nature Geoscience è stata riportata una scoperta sorprendente: un gruppo di scienziati cinesi ha rinvenuto più di 250.000 tonnellate di acqua. Questa non è la prima volta che viene trovata acqua o ghiaccio strutturale sulla Luna, tuttavia è la prima volta che viene segnalato un volume così grande.

È noto che l’acqua presente sulla superficie del nostro satellite naturale ha cicli diurni e perdite nello spazio, ciò suggerisce che debba esistere una riserva idratata in profondità nei suoli lunari. Ciò consentirebbe la ritenzione, il rilascio e il rifornimento dell’acqua sulla superficie della Luna.

In studi precedenti, l’acqua era stata trovata in granelli minerali fini, prodotti a causa di impatti, rocce vulcaniche e perle di vetro piroclastiche, ma fino ad allora il ciclo dell’acqua sulla superficie lunare non era stato spiegato. Si sospettava quindi l’esistenza di un deposito nascosto.

La scoperta del serbatoio d’acqua sulla Luna

Il dottorando Huicun He, sotto la direzione del Prof. Sen Hu, ha proposto che le perle di vetro da impatto, un componente onnipresente nei suoli lunari di natura amorfa, fossero un potenziale candidato per la ricerca sullo strato idratato o sul serbatoio non identificato nei suoli

lunari.

Allo studente è stato affidato il compito di caratterizzare sistematicamente la petrografia, la composizione degli elementi principali, l’abbondanza di acqua e la composizione isotopica dell’idrogeno delle perle di vetro da impatto, recuperate dalla missione CE5, con l’obiettivo di tracciare e caratterizzare il serbatoio d’acqua mancante sulla Luna.

Questo gruppo di scienziati appartenenti all’Accademia nazionale cinese delle scienze (CAS) ha concluso che ci sono circa 270.000 tonnellate di acqua sulla luna sotto forma di ghiaccio, dai campioni raccolti dalla missione Chang’e5 (CE5) , dove le perle di vetro ottenute contengono piccole quantità di acqua.

Secondo il professor Sen Hu: “Stimiamo che la quantità di acqua contenuta dalle perle di vetro da impatto nel suolo lunare possa arrivare fino a 2,7 × 1014 chili”, si legge nello studio condotto da questo scienziato.

La cosa importante di questa scoperta per la comunità scientifica è che l’acqua ritrovata potrà essere utilizzata per future missioni di esplorazione spaziale.

Sulla Luna e la sua formazione

La Luna è l’unico satellite naturale della Terra e affascina l’umanità da millenni. Si ritiene che la Luna si sia formata circa 4,5 miliardi di anni fa, poco dopo la formazione della Terra, a seguito di una collisione tra la Terra primordiale e un oggetto delle dimensioni di Marte chiamato Theia.

Durante la collisione venne prodotta una grande quantità di detriti che alla fine si coalizzarono e si sciolsero per formare la Luna. Mentre la Luna si raffreddava e si solidificava, si formarono caratteristiche geologiche come crateri, montagne e valli.

La Luna ha un diametro pari a circa un quarto del diametro della Terra e la sua superficie è ricoperta di crateri causati dagli impatti di meteoriti, oltre che di vaste pianure di lava solidificata chiamate “mari” (maria in latino). Inoltre, la Luna non ha un’atmosfera significativa, quindi non c’è vento o erosione a disturbare la sua superficie.

Anche la Luna è in orbita attorno alla Terra, il che significa che mostra sempre la stessa faccia verso la Terra. Questo perché la Luna impiega lo stesso tempo per ruotare attorno al proprio asse che per orbitare attorno alla Terra. Nonostante le sue dimensioni relativamente piccole, la Luna ha un impatto significativo sulla Terra, influenzando le maree e il clima.

In breve, la Luna si è formata da una collisione tra la Terra e un oggetto delle dimensioni di Marte ed esiste da circa 4,5 miliardi di anni. La sua superficie è ricoperta di crateri, montagne e pianure laviche e orbita attorno alla Terra, influenzandone il clima e le maree.